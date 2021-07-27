Огляд преси: Захід недооцінює загрозу безпеці України через "Північний потік-2"

Що пишуть у світових ЗМІ про Україну та події навколо неї.



"У боротьбі проти "Північного потоку-2" Україна дає ЄС спробувати смак європейської бюрократії", Politico, США



Минулого тижня США і Німеччина оголосили про угоду щодо скандального російського газового проєкту "Північний потік-2". Після цього Україна поклала на стіл "Угоду про асоціацію" з ЄС, а також дві інших, які потребують термінових консультацій з Єврокомісією і Німеччиною.



Теоретично такі обговорення дають Україні майданчик, щоб наполягати на санкціях, і зупинити запуск трубопроводу або вимагати вищої фінансової компенсації, ніж запропонували Вашингтон і Берлін, а також строгіших гарантій.





З юридичної точки зору здається малоймовірним знищення трубопроводу, по якому газ буде йти з Росії до Німеччини в обхід колишніх маршрутів через Україну. Але, з політичної, це важливий крок, коли країна-партнер, яка сподівається одного разу приєднатися до ЄС, нарешті, мала сміливість встати і відкрито вимагати, щоб її права поважали Єврокомісія і Німеччина - найбільша і наймогутніша країна ЄС.



Однак в приватному порядку багато офіційних осіб і дипломатів захоплювалися кмітливістю Києва. У 2009 році ЄС створив програму "Східного партнерства", щоб зробити колишні радянські держави, включаючи Україну, Грузію і Молдову, більш європейськими за допомогою угод про асоціації, і всеосяжних угод про вільну торгівлю.



У ноті, яку глава МЗС України Дмитро Кулеба направив в ЄС, вказувалося, що згідно зі статтею 274 "Угоди про асоціацію" від 2014 року, ЄС і його члени зобов'язані "консультуватися і координувати" з Україною питання "розвитку інфраструктури" і "співпрацювати з питань, пов'язаних з торгівлею природним газом, і безпекою постачання". А відповідно до статті 337, сторони взяли на себе зобов'язання створити "ефективні механізми для вирішення ситуацій потенційного енергетичної кризи в дусі солідарності". Це важливе формулювання, з огляду на недавнє рішення Суду ЄС, що солідарність має юридичну вагу в контексті енергетичної політики.



Київ ситуацію з "Північним потоком-2" розглядає як вимогу, щоб ЄС дотримувався власних правил і змушував членів дотримуватися тих же стандартів, які вимагає від країни, які прагнуть членства.



Київ ситуацію з "Північним потоком-2" розглядає як вимогу, щоб ЄС дотримувався власних правил, і змушував своїх членів дотримуватися тих же стандартів, які вимагає від країни, які прагнуть членства



Експерти кажуть, що Захід недооцінив загрозу безпеці, з якою зіткнеться Україна, якщо Росії більше не знадобиться український трубопровід, який вона використовує для транзиту газу в Європу. Усунення необхідності в цій трубі потенційно усуне найбільшу перешкоду для Путіна почати масштабну військову агресію проти України.



У той час, як головна мета України - вбити "Північний потік-2", "Нафтогаз" запропонував альтернативний підхід, який забезпечив би транзитні доходи Україні, надавши торговцям газом з ЄС можливість, щоб "Газпром" негайно доставляв замовлення в Україну. Це буде означати, що газ, який транспортується або зберігається в трубопровідній системі України, буде належати європейським споживачам "Газпрому", а не Росії.



"Нафтогаз" запропонував альтернативний підхід, який забезпечив би транзитні доходи Україні, надавши торговцям газом з ЄС можливість, щоб "Газпром" негайно доставляв замовлення в Україну. Це буде означати, що газ, який транспортується або зберігається в трубопровідній системі України, буде належати європейським споживачам "Газпрому", а не Росії



Така стратегія цілком могла б заручитися підтримкою країн ЄС, які найбільше говорять про Росію як про загрозу безпеці - Польща, Литва, Латвія та Естонія.



Загрози безпеці України не завадили більшим західним державам поставити власні інтереси на перше місце. Німеччина розглядає "Північний потік-2" як важливий комерційний проєкт, здатний знизити витрати країни на електроенергію. А президент США Джо Байден, виступаючи проти проєкту трубопроводу, утримується від введення санкцій з метою його знищення, пославшись на важливість відновлення відносин з Німеччиною, які постраждали при колишньому президенті Дональді Трампу. Радники Байдена вважають, що тісні зв'язки з Німеччиною необхідні для вироблення єдиної позиції Заходу щодо Китаю. Його вони вважають більш важливим суперником, ніж Росію.



Після того, як Україна відмовилася мовчати про угоду між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", адміністрація Байдена нарешті оголосила дату обіцяного цьогорічного візиту президента України Зеленського в Білий дім - 30 серпня. Буквально в найбільш тихі літні дні, коли мало хто проявляє активність у Вашингтоні. Прихильники України в Конгресі скаржилися, що Зеленський і Україна заслуговують більшого, звинувачуючи Байдена в спробі перешкодити законодавцям США безпосередньо почути про важке становище України.



"Союз двох швидкостей. Центральна Європа заплатить за знижки для Західної", Dziennik Gazeta Prawna, Польща



Якщо "Північний потік-2" стане основним транспортним маршрутом в Європу, від цього виграють Німеччина і Росія, а Центральна Європа оплатять це свято.



Одним з наслідків будівництва трубопроводу будуть вищі ціни в Центральній і Східній Європі. Перенаправлення постачання російського газу призведе до втрат в Чехії, Словаччині та Польщі. Крім того, російська компанія може в майбутньому використовувати газопровід для транспортування водню, що може привести до того, що "Газпром" стане домінувати в постачання іншої сировини в Європу.



Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден обіцяють гарантувати Україні статус транзитної країни ще на 10 років після закінчення поточної угоди Києва з "Газпромом" у 2024 році. Але виконання цих обіцянок вже сьогодні під питанням. Якщо "Північний потік-2" стане основним маршрутом транспортування російського газу в Європу, наслідки будуть далекосяжними.



На додаток до збільшення залежності Європи від Росії і її викопних видів палива, це може вплинути на ціни на газ. Вони будуть нижчі для західної частини континенту і вищі для Центральної й Східної Європи. Від цього виграють західноєвропейські енергетичні компанії й Німеччина, яка стане газовим хабом для всієї континентальної Європи. Але сусіди Берліна будуть платити більше, як кінцеві одержувачі постачання, що йдуть до них через Німеччину. "Газпром" також виграє від запуску трубопроводу, отримавши новий інструмент тиску на регіон.



Найбільші збитки понесе Україна, втративши до $2 млрд щорічно за транспортування російського газу. Словаччина й Угорщина також втратять переваги транзитного статусу. Україна в останні роки могла не купувати газ безпосередньо від Росії, використовуючи віртуальний реверс від західних сусідів. Якщо буде запущено трубопровід, доставлення газу з Заходу в Україну має бути запущена фізично, що буде коштувати грошей. У такій ситуації Москва може наполягати на обмеженні експорту газу з Заходу в Україну. Альтернативою Києву буде повернення до прямої залежності від Росії - згоду на угоду, яка гарантує нижчі ціни на російський газ, в обмін на політичні поступки.



Україна в останні роки могла не купувати газ безпосередньо від Росії, використовуючи віртуальний реверс від західних сусідів. Якщо буде запущено трубопровід, доставлення газу з Заходу в Україну має бути запущена фізично, що буде коштувати грошей. У такій ситуації Москва може наполягати на обмеженні експорту газу з Заходу в Україну. Альтернативою Києву буде повернення до прямої залежності від Росії - згоду на угоду, яка гарантує нижчі ціни на російський газ, в обмін на політичні поступки



"Європейський суд відкинув домагання Росії", Bloomberg, США



Європейський суд з прав людини відхилив клопотання Росії через передбачувані порушення Україною конвенцій з прав людини, повідомляється на сайті суду.



Росія раніше зажадала від суду вжити заходів, відповідно до статті 39 свого регламенту.



Росія намагається змусити українську владу скасувати обмеження на використання російськомовним населенням країни їх рідної мови в школах, а також в ЗМІ та в інтернеті, а також покласти край тому, що Росія назвала водною блокадою Криму. Суд заявив, що описана Росією ситуація не пов'язана з ризиком заподіяння непоправної шкоди.