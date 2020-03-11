Пандемия коронавируса - что это означает?

Сегодня, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Данное сообщение совпало со всеукраинским карантином, который ввела власть. В стране закрывают границу, школы и авиасообщение. Все новости читайте в нашем онлайн-материале.

Рассказываем, что изменилось после объявления Covid-19 пандемией и что это означает.

Что такое пандемия?

Пандемия в переводе с греческого означает "весь народ". Это сильная эпидемия, в результате инфекционное заболевание распространяется на всей территории страны, переходит на территорию сопредельных и других государств. Что, в принципе, и происходит с коронавирусом.

Сначала коронавирус обнаружили в китайской провинции Хубэй. Громко о заболевании заговорили после новогодних праздников. А спустя два месяца практически не осталось стран, где нет зараженных опасным вирусом.

За время наблюдений в мире были зафиксированы несколько опасных пандемий. Многих из этих заболеваний уже не существует - их удалось победить развитой гигиеной и прививанием.

Среди самых известных пандемий можно выделить такие:

Черная оспа - заразная вирусная инфекция. Пик заболевания пришелся на конец XIX - начало XX века. Скончались от 300 до 500 миллионов человек. К 1928 году в СССР и в Европе оспу удалось полностью взять под контроль.

Чума - острое инфекционное заболевание. Для него характерны чрезвычайно высокая заразность и летальность (95%). В конце XIX века чума также унесла миллионы жизней. До наших дней ее тоже удалось победить.

Холера - острая кишечная инфекция, относится к самым распространенным пандемиям XIX столетия. Она забрала десятки миллионов жизней, проявлялась волнами. Последняя эпидемия холеры в СССР была уже после Второй мировой войны - в 1966 году.

Тиф - это группа инфекционных заболеваний, которые сопровождаются нарушениями психики на фоне высокой лихорадки и интоксикации. Во время Первой мировой войны бушевал сыпной тиф. В Польше и России переболели около 30 миллионов человек, из них 3,5 миллиона скончались.

Современные пандемии:

Описанные выше пандемии, говоря грубо, называют "средневековыми".

Современными же являются ВИЧ, туберкулез и грипп. А именно - свиной, который получил распространение по всеми миру в 2009 году. Тогда он затронул и Украину. Многие читатели могут помнить, как граждане также ходили в масках, а в аптеках днем с огнем нельзя было найти оксолиновой мази и "Арбидола".

Свиной грипп, тот самый H1N1, до сих мировой общественности не удалось победить. Прямо сейчас он бушует и в Украине тоже (симптомы и как уберечься читайте здесь).

Несмотря на то, что от свиного гриппа, в отличие от коронавируса, уже есть вакцина, в Украине низкая культура прививания. С конца февраля в стране от осложнений гриппа умирает от 5 до 10 человек еженедельно.

При этом нынешний коронавирус чаще сравнивают не со "свиным гриппом", а с другой разновидностью - гриппом-испанкой, которая в начале ХХ века унесла жизни от 50 до 100 миллионов человек.

Пандемия коронавируса

После того, как сегодня ВОЗ объявила коронавирус пандемией, по большому счету не изменится ничего.

Таким образом Всемирная организация здравоохранения дала понять, что это заболевание требует всеобщей борьбы на уровне государств.

Еще в конце февраля, когда в мире было около трех тысяч смертей от коронавируса, было рано говорить о начале пандемии коронавируса Covid-19. Спустя меньше месяца ситуация резко изменилась.

Эксперты ВОЗ уже рассчитали среднюю скорость распространения болезни в мире - 500 новых случаев ежедневно. Каждые несколько часов данные на онлайн- карте распространения коронавируса изменяются.

По состоянию на 19:00 11 марта было 121 564 подтвержденных случаев вируса, 4 373 смертей и 66 239 выздоровевших.

А вот топ-5 лидирующих стран по заболеванию коронавирусом:

Китай - 80 969 случаев, 61 656 выздоровевший и 3 162 смерти;

Италия - 10 149 случаев, 724 вылечившихся и 631 умерших;

Иран - 9 000 зарегистрированных больных, 2 959 выздоровели и 354 скончались;

Корея - 7 755 обнаруженных случаев, 247 выздоровели и 54 скончались;

Испания - 2 174 случая, 138 вылечившихся и 49 смертей от коронавируса.

Уже сегодня можно сказать, что коронавирус изменил мировую повестку.

Экономике Китая был нанесен мощный удар. Правительства стран вводят разнообразные меры предосторожности.

Уровень риска в Европе повысили до "высокого".

Олимпиаду в Токио могут перенести из-за коронавируса на год или два, а Папа Римский впервые в истории провел аудиенцию онлайн. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил поездки по Франции, а глава администрации президента Патрик Стрзод изолировал себя из-за коронавируса.

В Польше, Чехии, Венгрии, Швейцарии и Молдове запретили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса, все концерты и футбольные матчи отменены, закрываются школы и университеты. В Греции все школы и вузы закрыли на две недели карантина. Локальный карантин объявлен в Москве.

Немецкий министр Хорст Зеехофер отказался пожимать руку Меркель из-за коронавируса, а канцлер предрекла заражение коронавирусом 70% населения Европы. Люди отменяют бронь в отелях и пытаются переждать пандемию дома.

В Италии, где распространение коронавируса бьет рекорды, за сутки выявили почти тысячу новых случаев коронавируса.

В стране могут закрыть магазины и остановить общественный транспорт. Украинских заробитчан призывают не возвращаться домой. Тем временем в украинских магазинах уже наблюдается ажиотаж - киевляне раскупают в супермаркетах крупы, соль и молоко.

ВОЗ выделила 4 группы стран в зависимости от заболеваемости коронавирусом:

без случаев COVID-19, с одним или несколькими спорадическими случаями ввезенного вируса (Украину отнесли к этой группе), страны с кластерами случаев страны, в которых наблюдаются крупные вспышки с передачей вируса в обществе.

Жителям всех категорий стран ВОЗ рекомендует часто мыть руки с мылом, практиковать социальное дистанцирование и соблюдать респираторный этикет.