Первый в истории повторный запуск ракеты в космос: SpaceX успешно посадила первую ступень ракеты

Компания SpaceX впервые запустила уже использованную ракету, первую ступень которой ранее успешно вернули на морскую платформу. В ходе нынешнего старта ступень также приземлилась на платформу. Трансляцию старта компания вела на YouTube. Успешный запуск был встречен аплодисментами и свистом.

"Невероятный день... полностью успешный запуск", - прокомментировал достижение глава SpaceX Илон Маск. Он напомнил, что путь к возврату на Землю и повторному использованию ракеты-носителя занял у компании 13 лет. "И многие указывали, что это невозможно", - отметил он.

Первый раз использованная в ходе нынешнего старта ступень ракеты использовалась в апреле прошлого года. Тогда носитель выводил на орбиту космический корабль Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции.

Главной целью амбициозного проекта SpaxeX называлось снижение издержек для запуска спутника в космос. Первая ступень Falcon 9 изначально проектировалась как многоразовая, однако до нынешнего дня компания еще ни разу не запускала повторно уже использованные ступени.

Запуск геостационарного спутника связи SES-10 был осуществлен со стартовой площадки, расположенной в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Первая ступень - самая тяжелая и дорогостоящая часть ракеты-носителя, в ней расположены самые мощные двигатели и большая часть топлива. По расчетам SpaceX, ее многократное использование позволяет примерно на треть снизить стоимость доставки грузов на орбиту. Сейчас цена запуска Falcon 9 составляет 62 млн долларов. Предположительно, повторное использование первых ступеней ракеты может снизить ее примерно до 40 млн.

Впрочим, не люксембургский оператор связи SES, ни SpaceX не раскрывают стоимость нынешнего запуска. В октябре прошлого года SpaceX упоминала о десятипроцентной скидке на запуск при использовании ракеты второй раз.

Изначально первый повторный запуск Falcon 9 был запланирован на конец прошлого года, однако сентябрьская авария, в результате которой ракета SpaceX взорвалась на стартовой площадке, повлияла на все расписание пусков компании. Так, первый полет Falcon 9 после аварии состоялся только в январе этого года.

First stage entry burn complete. Second stage continuing nominally to geostationary transfer orbit. pic.twitter.com/RXAzvT0xT0- SpaceX (@SpaceX) 30 марта 2017 г.