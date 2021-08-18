Посольство США засудило вироки російського суду чотирьом кримським татарам

У Посольстві США в Україні засудили винесення вироків військовим судом Російської Федерації 4 кримським татарам і затримання ще 5 кримськотатарських активістів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні посольства у Твіттері.

"Ми засуджуємо російський вирок 4 кримським татарам - 12-18 років в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями в "екстремізмі" та затримання ще 5 кримськотатарських активістів", - заявили американські дипломати.

У посольстві закликали Росію припинити релігійні переслідування і звільнити всіх українських політв'язнів.

Як повідомляв Укрінформ, 16 серпня Південний окружний військовий суд РФ засудив чотирьох громадян України у справі "алуштинської групи Хізб ут- Тахрір".

Руслану Месутову присудили 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення, Ленуру Халілову - 18 років, Ельдару Кантемірову - 12 років, Руслану Нагаєву - 13 років. Також на них чекає обмеження волі терміном на 1 рік після звільнення.

17 серпня у тимчасово окупованому Криму пройшли нові масові обшуки в будинках кримських татар. Після обшуків окупанти затримали Рустема Мурасова, Рустема Таїрова, Джеббара Бекірова, Заура Абдуллаєва, імама Раїфа Февзієва.