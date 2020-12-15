Путін привітав Байдена з перемогою на виборах в США

Президент Росії Володимир Путін привітав Джозефа Байдена з перемогою на виборах президента Сполучених Штатів.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

Як повідомляється, Путін побажав обраному президенту всіляких успіхів і висловив упевненість, що "Росія і США, що несуть особливу відповідальність за глобальну безпеку і стабільність, можуть, незважаючи на розбіжності, реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ".

Відзначимо, Путін на відміну від багатьох світових лідерів не став вітати Байдена з перемогою після оголошення попередніх результатів виборів в США і дочекався офіційного рішення Колегії вибірників.

Нагадаємо, під час голосування Колегії вибірників найбільшу кількість голосів очікувано набрав Джо Байден - 306, у Дональда Трампа - 232.

Новим віце-президентом США стає Камала Харріс, яка балотувалася разом з Байденом.

За даними ЗМІ, діючий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не має наміру публічно визнавати свою поразку на виборах.