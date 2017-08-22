Путин назначил послом в США чиновника из санкционного списка ЕС - Bloomberg

Новый посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов длительное время был жестким критиком США, который, к тому же, внесен в санкционный список Евросоюза за роль в разжигании войны в Украине.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что он заменит Сергея Кисляка, имя которого слишком часто фигурировало в скандале о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Эта кадровая перемена произошла на фоне разочарования Кремля президентством Дональда Трампа, от которого в России ждали улучшения отношений.

Издание отмечает, что 62-летний Антонов - ветеран российской дипломатии, который специализируется на вопросах Сирии и Украины. А именно эти две страны сейчас в эпицентре политического конфликта между Вашингтоном и Москвой. Антонов вернулся на работу в Министерство иностранных дел после длительной работы на посту заместителя министра обороны, который он занимал с 2011 года. Он систематически отрицал российское военное присутствие в Украине с 2014 года. Также он отрицал причастность российских сил в Донбассе к уничтожению малайзийского авиалайнера "Боинг 777" в июле 2014 года. Евросоюз и Канада внесли Антонова в свои санкционные "черные списки" в 2015 году.

Того же года он обвинял "западных политтехнологов" в организации украинской революции, которая, по его словам, была "напрямую направлена против интересов России".

Напомним, Соединенные Штаты приостанавливают с 23 августа выдачу неиммиграционных виз для жителей России. Как сообщается на сайте посольства США, в Москве выдача виз возобновится с 1 сентября. Процедура выдачи виз в консульствах США на остальной части России будет приостановлена на неопределенный срок.