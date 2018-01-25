Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет

Президент России Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160, сообщает РИА «Новости».

25 января Путин посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, где ему показали демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160.

Понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца «Петр Дейнекин», президент предложил создать гражданскую версию.

«Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет», — сказал Путин.

Президент обратил внимание, что быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.