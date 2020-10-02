Радниця Трампа інфікувалась коронавірусом

Радниця президента США Дональда Трампа Хоуп Хікс інфікувалась коронавірусом, американський лідер здав тест на зараження і очікує його результатів найближчим часом. Про це глава Білого дому заявив у четвер в ефірі телеканалу Fox News, передає УНН.



"Її тест показав позитивний результат", - сказав Трамп. Президент США зазначив, що в зв'язку з цим він і його дружина також здали тести. "Я отримаю результати цього вечора або завтра вранці", - додав американський лідер.

Президент США Дональд Трамп заявив, що разом з дружиною Меланією буде дотримуватися карантину, поки чекає результатів тесту на коронавірус. Про це він написав у четвер на своїй сторінці в Twitter.

"У Хоуп Хікс, яка так багато і безперервно працювала, тест на коронавірус тільки що дав позитивний результат. Жахливо! Перша леді і я чекаємо результатів наших тестів. Тим часом ми починаємо дотримання карантину", - написав Трамп.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Хікс, будучи однією з найближчих помічниць американського лідера, у вівторок супроводжувала його в поїздці на дебати в Клівленд, а в середу - на мітинг, який проходив в штаті Міннесота.

За даними агентства, заступник речника Трампа Джадд Дір, коментуючи інформацію про те, що у Хікс виявлено коронавірус, зазначив, що в Білому домі завжди стежать за виконанням всіх рекомендацій і дотриманням запобіжних заходів, спрямованих на протидію поширенню інфекції.