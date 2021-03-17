Росія намагається спотворити уявлення про реальну ситуацію в Криму, - спільна заява 19 країн

Організоване Росією 17 березня засідання за формулою Арріа щодо ситуації в Криму мало на меті спотворення уявлення про реальну ситуацію на півострові та слугувало лише російським окупаційним інтересам.

Про це йдеться у спільній заяві 19 країн, неофіційний переклад якої оприлюднений на сайті МЗС України.

"Сьогодні Росія провела неформальне засідання в ООН з метою просування неправдивого наративу про окупацію нею Криму, який вона захопила з порушенням міжнародного права 2014 році. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини та нарощування військового потенціалу на півострові. Ми рішуче відкидаємо спробу анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - йдеться у заяві.

Зазначається, що дії Росії викликають занепокоєння на глобальному рівні та суперечать міжнародному праву, зокрема Статуту ООН, та суперечать Гельсінському заключному акту.

"Сьогоднішній захід мав на меті спотворення уявлення про реальну ситуацію в Криму та слугував лише російським окупаційним інтересам. Якби Росія справді була зацікавлена у покращенні розуміння ситуації в Криму, вона б дозволила представникам ООН, ОБСЄ та Ради Європи, а також працівникам гуманітарних структур, міжнародним моніторинговим місіям з прав людини та неурядовим правозахисним організаціям негайний та безперешкодний доступ до Криму", - сказано у повідомленні.

У заяві наголошується на тому, що в ході міжнародних заходів на високому рівні, зокрема під час організованого Естонією засідання за формулою Арріа щодо Криму 12 березня та дебатів Генасамблеї 23 лютого міжнародне співтовариство засвідчило Україні свою підтримку у захисті нею власного суверенітету та територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію, зупинити порушення прав людини, звільнити всіх українських в'язнів, яких вона незаконно утримує, припинити агресію в Україні, поважати власні міжнародні зобов'язання та виконувати зобов'язання, взяті на себе згідно з Мінськими домовленостями. Ми підтверджуємо свою підтримку зусиль Нормандського формату та тверду прихильність мирному вирішенню конфлікту на сході України, відповідно до Мінських домовленостей та з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України", - сказано у заяві.

Нагадаємо, Сполучені Штати звинуватили Росіюу зловживанні правом постійного члена Ради Безпеки ООН з метою просування власного порядку денного по Криму, який вона протиправно окупувала та оголосила своєю територією.

Російська Федерація викликала свого посла в США Анатолія Антонова на консультації, "щоб проаналізувати перспективи відносин з Вашингтоном".