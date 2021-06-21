Шойгу наказав наростити кількість російських військових в окупованому Криму

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу розпорядився наростити угруповання російських військ в окупованому Криму. Військові нібито допомагатимуть постраждалим від повені.

Про це пише ТАСС.

Так, зараз близько 21 тисячі осіб задіяні з боку Міноборони Росії в нібито наданні допомоги населенню Криму, яке постраждало через повінь

"За дорученням президента Російської Федерації Володимира Путіна міністром оборони Росії генералом армії Сергієм Шойгу дані вказівки щодо нарощування угруповання, задіяного для надання допомоги жителям республіки Крим, постраждалим в результаті надзвичайної ситуації, викликаної тривалими опадами", - зазначили в Міноборони Росії.

Військовослужбовці проводять роботи в 36 населених пунктах.

Відзначимо, що в окупованому Криму дійсно вже кілька днів йдуть сильні дощі. У Ялті в результаті повені постраждали 24 людини.

Раніше повідомлялося, що на початку квітня Росія почала стягувати війська до українських кордонів на 5 напрямках. Наприкінці квітня російські війська відвели тільки від адмінкордону з Кримом.