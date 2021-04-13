Шойгу розповів, які війська Росія перекинула до кордонів України

13 апреля 2021, 16:59
 В мире Источник: Сегодня (Украина)

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що РФ відреагувала на навчання НАТО масштабним перекиданням військ до західних кордонів

Росія за останні три тижні успішно перекинула на "західні" рубежі дві армії і три з'єднання повітряно-десантних військ. Вони були спрямовані в райони виконання навчально-бойових завдань.

Про це повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передає "Інтерфакс".

Також він повідомив, що в рамках зимового навчання проведена раптова перевірка боєготовності військ західного і південного округів.

За його словами, так Росія відповіла на наймасштабніші за останні 30 років навчання країн НАТО Defender Europe - 2021.

За його словами, в рамках цих навчань НАТО зосередить 40 тис.
військовослужбовців і 15 тис. одиниць озброєння і військової техніки поруч з кордонами Росії, в основному в Причорномор'ї і на Балтиці.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Росія продовжує нарощувати свої військана трьох напрямках: в Криму, на півночі і на Донбасі.

А генсек НАТО Єнс Столтенберг в свою чергу, заявив, що Альянс пильно відстежує перекидання тисяч російських військових до кордонів з Україною, що "є найбільшим військовим посиленням з 2014 року".

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що на кордонах України стоять 80 тисяч російських солдатів.

Источник: Сегодня (Украина)
 
 
 