Спецслужбы США проверяют связи Трампа с РФ

Американские правоохранительные органы и спецслужбы США изучают перехваченные переговоры и финансовые операции в рамках расследования связей соратников избранного президента США Дональда Трампа с Россией.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

В частности, расследование ведется в отношении бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который, по словам одного из источников, работал с Украиной и Россией. Некоторые из его контактов находились под наблюдением Агентства национальной безопасности из-за подозрения в связях с ФСБ.

Также изучаются двое других соратников Трампа - бизнесмен и бывший советник по внешней политике Картер Пейдж и сотрудник аппарата Республиканской партии Роджер Стоун.

При этом неизвестно, кто из российских чиновников фигурирует в расследовании и какие именно переговоры привлекли внимание спецслужб.

В свою очередь Манафорт назвал предположения о своих связях с российской властью "грязными трюками Демократической партии и полной фальшивкой".

Он покинул пост главы избирательного штаба Трампа в августе 2016 года. Его обвиняли в связях с украинским руководством во времена правления президента Виктора Януковича. По данным СМИ, он якобы получил от партии Януковича $12,7 млн.

Продолжающееся расследование контрразведки означает, что Трамп примет присягу в пятницу в то время, как его подчиненные находятся под следствием, и после того, как спецслужбы пришли к выводу о том, что правительство России помогало ему получить победу на выборах.

Трамп примет присягу и вступит в должность президента сегодня, 20 января.