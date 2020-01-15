США включили в санкционный список бизнес-партнера Порошенко из Молдовы

Это первый случай, когда США применяют персональные санкции в адрес граждан Молдовы

США включили в санкционный список беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, которого обвиняют в коррупции и организации преступной группы, сообщил в понедельник в своем Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.

"Коррумпированные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно подорвали независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично объявляю о включении его в санкционный список. США поддерживают Молдову в борьбе с коррупцией", - написал Помпео.

В сообщении Госдепартамента по этому поводу, обнародованном посольством США в Молдове, отмечается, что в санкционный список включены также ближайшие родственники Плахотнюка - его супруга Оксана Килдеску, совершеннолетний сын Тимофей Плахотнюк и несовершеннолетний ребенок.

"Это связано с причастностью Плахотнюка к значительной коррупции. В своем официальном качестве Плахотнюк был замешан в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство закона и наносили серьезный ущерб независимости демократических институтов в Молдове", - цитирует Интерфакс-Украина заявление Госдепа.

Это первый случай, когда США применяют персональные санкции в адрес граждан Молдовы. Также этого требовала молдавская оппозиция, которая добивалась свержения правления Плахотнюка.

После того, как Плахотнюк подал в отставку с поста лидера Демократической партии Молдовы, он сбежал из страны. Прокуратура Молдовы возбудила против него уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в хищении средств из банковской системы страны. Позже олигарха объявили в международный розыск.

Напомним, в августе 2019 года московский суд заочно арестовал Плахотнюка. Его обвинили в организации преступной группировки, наркоторговле и покушении на убийство.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что Плахотнюк является бизнес-партнером экс-президента Украины Петра Порошенко. Так, в апреле 2019 года года молдавская компания Twins Estate S.R.L. приобрела пакет акций одного из крупнейших торговых центров Кишинева АО Gemenii S.A., которым владел Порошенко. Известно, что Twins Estate S.R.L. входит в группу компаний Rogob, которая через третьи лица принадлежала Владимиру Плахотнюку.