США засудили масові затримання кримських татар в окупованому Сімферополі

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні засудило масові затримання кримських татар в окупованому Російською Федерацією Сімферополі.

Як передає Укрінформ, про це дипустанова повідомляє у Твіттері.

"Ми засуджуємо масовий арешт Росією кримських татар, які вчора ввечері мирно зібралися на підтримку адвоката Едема Семедляєва", - ідеться у повідомленні.

У посольстві закликали негайно звільнити затриманих кримських татар і загалом усіх українських політв'язнів Росії.

Ми засуджуємо масовий арешт Росією кримських татар, які вчора ввечері мирно зібралися на підтримку адвоката Едема Семедляєва. Ми закликаємо до негайного звільнення затриманих, і звільнення всіх українських політв'язнів Росії. #КримЦеУкраїна - U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 24, 2021

Як повідомляв Укрінформ, увечері 23 листопада російські силовики в тимчасово окупованому Криму затримали 31 особу, які прийшли до сімферопольського ізолятора тимчасового утримання зустрічати після відбування 12-денного арешту адвоката Едема Семедляєва. Серед затриманих були жінки, 14-річна дівчинка, п'ятеро громадянських журналістів.