Суд Литви відмовив у позові Шарію, йому доведеться залишити ЄС - Фейгін

Литовський суд відмовив блогеру Анатолію Шарію в оскарженні рішення департаменту міграції Литви, тепер він повинен буде покинути ЄС.

Про це написав у твіттері юрист Марк Фейгін та оприлюднив фото судового рішення, повідомляє Укрінформ.

"Перед вами рішення литовського суду, який відмовив у прийнятті позову Шарія до мене на підставі позбавлення його 10 травня 2021 року статусу біженця в Литві й заборони в'їзду в Литву терміном на п'ять років. Він оскаржив це рішення департаменту міграції Литви, але після відмови йому він повинен залишити ЄС", - написав Фейгін.

За словами юриста, до кінця серпня за його заявою щодо Шарія буде "порушено кримінальну справу в ЄС за відмивання злочинно отриманих грошей від влади й РФ і придбання на ці гроші будинку в Іспанії". Фейгін стверджує, що "вже йде перевірка".

Литва оголосила Шарія персоною нон ґрата 10 травня 2021 року. Відразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.

Як повідомляв ІМІ, 16 лютого 2021 року СБУ повідомила про підозру в скоєнні злочину громадянину України Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада") та ч. 1 ст. 161 ("Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками"). Шарія викликали на допит 22 лютого до СБУ.

22 лютого СБУ повідомила, що розцінює неявку Шарія на допит як ухилення від слідства.

25 лютого СБУ оголосила Шарія в державний розшук.

1 березня СБУ скерувала до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу і необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні стосовно Анатолія Шарія.

31 травня українські ЗМІ повідомили, що Литва позбавила статусу біженця політика та блогера Анатолія Шарія, підозрюваного в Україні в державній зраді. 10 травня 2021 року Шарію анулювали всі документи та оголосили його персоною нон ґрата. Шарій оскаржив рішення Литви щодо позбавлення його статусу біженця.

8 червня СБУ повідомила, що провела обшуки в засновників громадської організації "Партія Шарія", причетних до розповсюдження в столичному регіоні агітації із закликами до зміни меж території або державного кордону України. Відкрито кримінальні провадження за статтями про зазіхання на територіальну цілісність України (ч. 1 ст. 110 КК) і підроблення документів (ч. 3 ст. 358 КК). Слідчі дії тривають.

За даними ЗМІ, Шарій проживає наразі в Іспанії.

Інститут масової інформації

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