Трамп рискнул зрением и вышел смотреть затмение без очков. Фото

В США завершилось полное солнечноезатмение, которое СМИ окрестили "Великим американским затмением". Оно продлилось чуть более 1,5 часов, а наблюдать за этим природным явлением можно было в 14 штатах от западного до восточного побережья США.

Такого затмения в США не было 99 лет. Солнце полностью ушло в тень Луны на две минуты. Первыми затмение увидели в городке Мадрас, в который приехали более 100 тыс. туристов. Количество тех, кто видел затмение по всей стране, не подается подсчету, но американские СМИ утверждают, что это миллионы человек.

Кроме того, прямая трансляция затмения была организована на сайте NASA, который в итоге обрушился из-за огромного количества желающих понаблюдать за природным явлением через интернет.

За затмением с балкона Белого дома наблюдали также президент США ДональдТрамп и его супруга Милания. В Вашингтоне можно было увидеть лишь частичное затмение. СМИ отмечают, ради этого американский лидер даже рискнул зрением - он вышел смотреть на солнце без очков, которые ему принесли все же через несколько минут, сообщает EADaily.