Трамп заявил, что американские вина лучше французских и пообещал Парижу крутые пошлины

Отношения США с европейскими союзниками далеки от идеальных и очередная трещина между Парижем и Вашингтоном возникла после того, как Франция приняла так называемый "цифровой налог" для американских IT-компаний.

После этого президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами заявил, что допускает введение таможенных пошлин против товаров из Франции, в частности вина, в связи с "цифровым налогом". Об этом передает ТАСС.

"Друзья провели атаки против наших компаний, - отметил Трамп. - Этого не надо было делать. Я могу это сделать (ввести пошлины - Прим.Ред.)". Он также заявил, что пошлины могут быть введены до саммита Большой семерки (G7), который пройдет 24-26 августа во Франции.

"Мне всегда нравились американские вина, которые лучше, чем французские. Хотя я не пью вино. Мне просто нравится, как они выглядят. Я просил их не делать этого, иначе я обложу пошлинами или налогами вашу винную продукцию или что угодно. Мы работаем над этим прямо сейчас", - намекнул Трамп на возможные рестрикции.

Он вновь подчеркнул, что только США могут облагать налогами американские компании, но не Франция. Трамп также рассказал, что в пятницу поговорил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном. Трамп назвал хорошими отношения с ним.