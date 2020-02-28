Турция отомстила за гибель своих солдат в Идлибе, ударив по целям войск Асада

Турецкая армия нанесла ответный удар по позициям войск Башара Асада в Идлибе, в качестве мести за гибель более трех десятков турецких солдат в данной сирийской провинции. Об этом сообщил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Anadolu.

"Известные цели режима (Асада - ред.) поражены и будут продолжать подвергаться обстрелу с воздуха и земли", - заявил Алтун.

Он призвал стороны Астанинского процесса выполнить обязанности, возложенные на все международное сообщество и "остановить преступления сирийского режима".

Соединенные Штаты в четверг потребовали, чтобы сирийский режим и его союзница Россия прекратили свою "подлую" операцию в провинции Идлиб, передает Arab News.

"Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Турцию и продолжаем призывать к немедленному прекращению этого отвратительного наступления со стороны режима Асада, России и сил, поддерживаемых Ираном", - заявил представитель Госдепартамента.

По его словам, Вашингтон рассматривает варианты того, как "наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

По данным издания, Турция нейтрализовала 1709 элементов сирийского режима в Идлибе.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении военного положения в стране после того, как несколько десятков турецких солдат были убиты в сирийском Идлибе армией Башара Асада и войсками РФ.