У Кремлі назвали теми переговорів Меркель із Путіним

У Кремлі підтвердили майбутню зустріч президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зустріч відбудеться 20 серпня в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Планується обговорити стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях, а також розглянути низку актуальних міжнародних і регіональних питань", - зазначили в пресслужбі Путіна.

Раніше, представник уряду Німеччини заявив, що Меркель перед візитом в Україну відвідає РФ.

"Подробиці програми ми повідомимо вам на початку наступного тижня", - сказав представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.