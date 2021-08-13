У ЄС почали вивчення нових можливих побічних ефектів вакцин Pfizer і Moderna

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) заявило в четвер, що наразі не отримало доказів того, що вакцини Pfizer/BioNTech і Moderna від COVID-19 викликають додаткові побічні ефекти, пише УНН з посиланням на Reuters.



Європейський регулятор з лікарських засобів - Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) - заявив в середу, що вивчає, чи пов'язана невелика кількість випадків шкірної висипки і два захворювання нирок з вакцинами.

"FDA поінформоване про звіт EMA. На сьогодні ми не бачили ніяких сигналів з приводу безпеки (вакцин - ред.) стосовно побічних ефектів, зазначених у звіті", - йдеться в заяві представника FDA Еббі Капобіанко.

"FDA контролює безпеку дозволених вакцин проти COVID-19 за допомогою як пасивних, так і активних систем спостереження за безпекою", - зазначив він.

В Україні наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

За даними МОЗ, станом на 5 серпня 2021 року Україна вже отримала майже 12 млн доз вакцин від коронавірусу.