В Белоруссии отреагировали на возможное появление базы США в Польше

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз дал комментарий в связи с возможностью появления на территории Польши военной базы США. Об этом сообщает «БелТА».

По словам Глаза, такая база приведет к подрыву стабильности и транспарентности в регионе. Он подчеркнул, что в Белоруссии наблюдают за тем, как развивается ситуация.

«Разумеется, в зависимости от ее развития будем вынуждены определенным образом адаптировать наши подходы в соответствующих областях», — сказал Глаз.

Он добавил, что в современных условиях перетягивание военных объектов за границей на свою сторону является «игрой с нулевым результатом».

Ранее замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что планы польской стороны по созданию на своей территории военной базы Соединенных Штатов направлены против России.