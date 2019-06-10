В Гааге начались слушания Арбитражного трибунала по делу Украины против РФ

Сегодня, 10 июня, постоянная палата третейского суда в Гааге с 10 по 14 июня проведет слушания относительно предварительных возражений РФ по иску Украины относительно нарушения права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, относительно спора между Украиной и Российской Федерацией в отношении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

14 сентября 2016 года Украина инициировала отдельное производство против РФ относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву и просит суд в Гааге подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

В мае 2017-го состоялось первое процедурное заседание Трибунала по конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ. Меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе, был подан в Постоянную палату третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года. Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этой институции рассматривать иск Украины против РФ.

На прошлой неделе в Международном суде ООН состоялись слушания относительно предыдущих возражений РФ (юрисдикции) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Решение суда должно быть принято до конца года.