В Кремле подтвердили личную встречу Путина и Трампа на G20

Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом в Осаке 28 июня на саммите стран "Большой двадцатки".

Президенты России и США проведут отдельную встречу, сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, передает в среду российское государственное агентство ТАСС.

Ушаков отметил, что на встрече планируется обсудить двусторонние отношения, стратегическую стабильность, региональные конфликты, иранскую ядерную программу.

Последний раз Путин и Трамп лично общались 1 декабря 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Перед саммитом Трамп отказался от личной встрече с Путиным из-за атаки России на украинские корабли с экипажем в районе Керченского пролива

20 июня президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, который пройдет в Японии на следующей неделе. В интервью телекомпании Fox News Трамп сказал, что он проведет встречи с Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином.

Ранее агентство Bloomberg писало, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому вмешательству в американские президентские выборы должно было стать самым большим сдерживающим фактором для желания президента Дональда Трампа "поладить с Россией" и ее президентом Владимиром Путиным. Но теперь, когда Трамп освобожден от тени Мюллера, отношения между США и РФ все равно не улучшаются: у двух стран по-прежнему нет ничего существенного, о чем можно договориться. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".