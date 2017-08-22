В Москве выстроилась огромная очередь для получения визы США

У посольства США на Новинском бульваре в Москве выстроилась очередь из желающих получить американскую визу, передают РИА Новости.

Вторник - последний день, когда будут выдавать визы перед перерывом до 1 сентября. Перед посольством утром появилась длинная очередь из тех, кто должен пройти собеседование или уже пришел за готовой визой (подача заявки на визу происходит онлайн). После проверки документов, в том числе вызова в посольство, соискателей пропускают в здание.

Люди в очереди надеются, что успеют получить визу до объявленного посольством перерыва.

Несколько человек, которые пришли за готовыми визами, рады, что смогли получить их до того, как посольство перестало их выдавать. Также к зданию подходят люди, чтобы уточнить консульскую информацию на стендах, однако никаких объявлений об изменении выдачи виз здесь нет.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки прекратят выдачу неиммиграционных виз по всей территории России.

Styler РБК-Украина