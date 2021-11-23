Вищі воєначальники США та Росії провели переговори про безпеку

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провів сьогодні телефонну розмову з начальником Генштабу Росії генералом Валерієм Герасімовим. Про це повідомляє прес-служба Об'єднаного комітету.

"Військове керівництво обговорило низку проблемних питань, пов'язаних із безпекою", - йдеться у повідомленні.

У комітеті зазначили, що телефонний дзвінок є "продовженням діалогу між двома лідерами з метою забезпечення зниження ризиків та вирішення конфліктів".

У прес-службі повідомили, що сторони домовилися зберегти у таємниці конкретні деталі розмови.

З кінця жовтня 2021-го низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України. У Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року", а видання Bloomberg написало - США попередили ЄС про ризик нового вторгнення РФ до України.

21 листопада голова ГУР Кирило Буданов заявив: Росія може готувати вторгнення в Україну на кінець січня: вона планує завдавати ударів з Білорусі, по східних областях, Маріуполю та Одесі. За його словами, перед вторгненням РФ проводитиме психологічну спецоперацію.

У Путіна назвали "істерикою" повідомлення про можливе нове вторгнення Росії до України. При цьому в Кремлі не виключають якихось "провокацій".



