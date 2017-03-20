Виталий Портников: Доблесть. Глупость. Жадность

На "крымское" интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова украинские медиа отреагировали привычно. Если просмотреть заголовки ведущих украинских СМИ и новости телеканалов, то окажется, что самое главное из сказанного Песковым - то, что ему не важны сроки примирения с Украиной, а последствия аннексии Крыма имели безусловный положительный характер. Впрочем, именно это российские политики говорят уже три года подряд. Поэтому для российских СМИ важен оказался другой ответ Пескова относительно Украины: "Безусловно, Украина чрезвычайно важна для нас, она важна для нас и в плане межгосударственных отношений, она важна для нас и в экономическом плане, она важна и в гуманитарном плане. Вы знаете, что и смешанные семьи, и родственные отношения, и так далее и тому подобное. Это трудно переоценить, это важно до сих пор, несмотря на все издержки вот той ситуации, в которую мы вместе попали с Украиной. Быстро пройти через эту боль не получится. Хотя, как вы, наверное, видите и как вы знаете, в России никаких предубеждений в отношении украинцев не было и нет и, я надеюсь, не будет" .

Слова эти важны, как видим, прежде всего , своей тональностью. В них нет ни "фашистов" , ни обвинений в адрес Украины, напротив - говорится об отсутствии предубеждений и про ситуацию, в которую две страны попали не из- за Украины и "переворота" , а "вместе" . Но такая перемена риторики вовсе не означает, что завтра Москва уйдет из Донбасса, а еще через пару дней - из Крыма. Нет. На самом деле, она означает нечто прямо противоположное.

Донбасс как элемент торга был важен для Владимира Путина с точки зрения установления его отношений с новой американской администрацией. "Выполнение Минских соглашений" в пакете с Сирией в обмен на снятие санкций и признание интересов Москвы на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке были именно тем "подарком" , который Владимир Путин намеревался сделать Дональду Трампу в рамках "большой сделки" . Однако начавшееся в Вашингтоне широкомасштабное расследование контактов представителей окружения Трампа с российскими чиновниками вкупе с расследованием о вмешательстве России в американские выборы убедили Кремль, что никакой " большой сделки " не будет. Не при этом президенте.

Тогда что же делать с Донбассом? Отдавать его Украине " просто так " Владимир Путин не намерен. Впихнуть в качестве "особого региона" , инструмента федерализации страны не может. Остается один вариант - осторожная приднестровизация Донбасса, превращение "республик" в полноценные государственные образования, но так, чтобы не нарваться на новые санкции.

Первым шагом в этом направлении стало признание Россией документов " республик " , что может послужить толчком к принятию нового гражданства жителями оккупированных регионов. Следующий шаг - национализация, а вернее - введение внешнего управления на предприятиях, которые находились под украинской юрисдикцией.

Может возникнуть вопрос: почему эти предприятия до сих пор под этой юрисдикцией оставались, платили налоги в украинский бюджет? А именно потому, что Москва рассматривала Донбасс как потенциального "троянского коня" для дестабилизации Украинского государства. И поэтому предпочитала сохранить на оккупированной территории соседство "правых полей" Украины, России и "народных республик" .

Теперь надобность в украинском правовом поле отпала окончательно. Но ввести "внешнее управление" просто так в России тоже не могли, так как это усилило бы позиции сторонников усиления санкций против Кремля и позволило бы обвинить Россию в нарушении Минских соглашений. Поэтому для введения такого управления была использована блокада Донбасса.

Я специально пишу - использована, а не организована. Потому что вопрос того, кем на самом деле была организована "народная блокада" - вопрос работы спецслужб, а не аналитиков. Но с аналитической точки зрения ясно, что приостановление отправки грузов традиционным покупателям позволило Москве вполне легально, в ответ на действия " блокадников " и бездействие украинских властей перенаправить товарные потоки в свою сторону и изменить структуру управления (но не структуру собственности) предприятий. С российской точки зрения это вполне выгодно: в будущем можно будет продавать Украине украинский же уголь и другую продукцию, под видом российской (или замещать российской, а украинским торговать на других рынках), налоги будут оставаться в "республиках" , владельцы будут получать свою прибыль, а правовое пространство будет очищено от Украины и ее гривен. Ну и плюс украинский бюджет лишится поступлений под аплодисменты борцов с "торговлей на крови".

Ничего нового в таком подходе нет.

Думаю, это не конец истории. В ближайшие месяцы под благовидными предлогами из Донбасса будут вытеснены все еще остающиеся там украинские компании, включая "Укрзализныцю" , проведены новые референдумы (о присоединении к России или о независимости, Москва не признает их результатов, но и мешать не будет) и местные выборы (Москва не признает их результатов, но будет взаимодействовать с новыми мэрами и местными советами). После какой-нибудь акции с украинской стороны на линии соприкосновения начнется оформление " государственной границы " "ДНР" и "ЛНР" как на этой линии, так и на части государственной границе Украины и России, которая контролируется Москвой (Москва не признает, но будет взаимодействовать с " пограничными войсками МГБ ДНР и ЛНР " ). Выплата пенсий и зарплат в рублях станет стабильной, в том числе и на бывших украинских предприятиях.

Да и еще: обстрелы тоже в какой-то момент прекратятся. Наступит "приднестровизация" ситуации - примерно как в Молдове после лета 1992 года. При этом по отношению к Украине будет использоваться примирительная риторика - типа той, которую начал вчера опробовать Песков. Сама Украина - наша братская страна, боль и тревога. Крым - когда-нибудь признают, не очень важно когда. Донбасс - признаем территориальную целостность Украины, не признаем "народные республики" , но что же делать, если украинское руководство не может выполнить Минские соглашения, находится под влиянием улицы и так далее. А мы просто помогаем нашим соседям не умереть с голоду. Россия - щедрая душа.

В этой ситуации есть как свои преимущества, так и свои вызовы.

Преимущества - это то, что вопросы войны и мира перестанут быть главными в повестке дня государственного строительства, конфликт окончательно перейдет в замороженную стадию, на нем будет труднее спекулировать, но при этом пророссийские силы не смогут восстановить свои позиции в стране. И потому, что в сознании граждан Россия останется оккупантом Донбасса и Крыма, и потому, что большая часть электората откровенно пророссийских сил останется за линией разграничения на Донбассе и в Крыму. Таким образом, пророссийские силы неизменно будут оставаться в меньшинстве в украинском парламенте и не смогут, как в прошлом, претендовать на пост президента страны.

Вызовы - потому что такой позиции Россия может придерживаться бесконечно долго, даже после краха путинского режима. Наследники Путина смогут даже осудить его политику. Но призывать Украину смириться со статус-кво и " совместно " искать пути разрешения ситуации на основании понимания настроений жителей Крыма и Донбасса. Между прочим, именно так большой демократ Ельцин поступил с Приднестровьем, придуманным еще советским руководством.

Такое относительное спокойствие - если оно будет длиться достаточно долго - усилит позиции тех, кто будет убеждать нас договариваться с Москвой - и в самой стране, и на Западе. Если даже сейчас, когда гибнут наши солдаты, тысячи людей ездят в Россию, работают там, не замечают войны - то просто представьте себе, как увеличится их количество, когда никаких обстрелов не будет, просто в Украине будет идти своя жизнь, а на Донбассе и Крыму - своя. И как легко будет Кремлю опереться уже не на классические пророссийские, а на вполне " патриотические " , не снимающие вышиванок политические силы, которые будут лоббировать российские интересы под аплодисменты жаждущего справедливости электората.

В конце концов, Москве никогда не удавалось сломить украинскую доблесть, но всегда удавалось блестяще использовать украинскую жадность.

Виталий Портников , журналіст