Влада Єгипту запросила Ілона Маска досліджувати піраміди

Наприкінці липня американський винахідник і підприємець, генеральний директор SpaceX Ілон Маск написав у Twitter, що піраміди були побудовані інопланетянами. Його публікація не залишилася непоміченою владою Єгипту і міністр туризму Ранія аль-Машат відповіла Маску, написавши в Twitter, що вона із захопленням стежить за його роботою, але все ж запрошує відвідати країну для вивчення записів про будівництво пірамід.

"Я запрошую вас і SpaceX, щоб ви могли вивчити записи про те, як були побудовані піраміди, а також вивчити могили самих будівельників. Містер Маск, ми чекаємо вас",-написала Ранія аль-Машат, підкресливши, що інопланетяни не мають відношення до будівництва єгипетських пірамід.

Піраміди знаходиться на відстані близько 8 км у напрямку від центру Лівійської пустелі від старого міста Гіза на річці Ніл, приблизно в 25 км на північний захід від центру Каїра. Прийнято вважати, що споруди були створені в Стародавньому царстві Стародавнього Єгипту під час правління IV—VI династій (XXVI—XXIII століття до н.е.).

