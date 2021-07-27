Яку ціну заплатять Байден і Меркель за загравання з Путіним

Пакт з дияволом.

В основі угоди США і Німеччини по Північному потоку-2 лежить недалекоглядність, якщо не прихована зрада, яку ці країни продемонстрували щодо своїх друзів і принципів, пише в колонці для НВ британський журналіст і дипломат Богдан Нагайло.

"Дві провідних і поважних західних держави, які вважають себе взірцями демократії і мають намір забезпечити взаємне зближення після сум'яття часів Трампа, закінчили тим, що підписали пакт з дияволом", - вважає Нагайло.

На його думку, ця угода грає на руку тільки антизахідній Росії Володимира Путіна.

"Те, що сталося, стосується не тільки України, це за великим рахунком б'є по міжнародному порядку як такому і цінностям, які повинен відстоювати вільний світ", - каже британський журналіст.

Погоджуючись на проект Північний потік - 2, Берлін розуміє, що доходи, які отримає російський Газпром, будуть використані для зміцнення військового потенціалу РФ і продовження гібридної війни проти Заходу, зазначає Нагайло.

"Отже, виходячи з того, чого ми стали свідками, не соромлячись слів, скажімо, що відбулася тотальна капітуляція Вашингтона і Берліна перед автократичною антизахідною Росією, що деморалізує", - додав журналіст.Північний потік-2: угода США і Німеччини

21 липня США і Німеччина опублікували текст угоди по Північному потоку-2. Згідно з документом, вони будуть сприяти залученню інвестицій на суму 1 млрд доларів у "зелений фонд" для розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні. Німеччина внесе до фонду перші 175 млн доларів.

Німеччина також зобов'язалася використовувати всі доступні їй засоби впливу для продовження транзитного контракту між Україною і Росією на строк до 10 років. Переговори повинні розпочатися не пізніше 1 вересня.

В угоді сказано, що Німеччина активізує зусилля в рамках нормандського формату, щоб забезпечити виконання Мінських домовленостей.

Міністри закордонних справ України та Польщі розкритикували угоду. У їх заяві сказано, що "актуальні пропозиції щодо заповнення дефіциту безпеки не можуть вважатися достатніми для ефективної мінімізації загроз, які створює Північний потік-2".

За даними Nord Stream 2 AG, газопровід з РФ до Німеччини, що пролягає через Балтійське море, побудований на 98%. Будівництво мають завершити в серпні цього року.