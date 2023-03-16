Комісія ООН не знайшла доказів геноциду в Україні з боку російських військ

Голова підтримуваної ООН незалежної міжнародної комісії щодо подій в Україні Ерік Мьосе заявив, що не знайшов доказів геноциду, розслідуючи порушення прав людини в російсько-українській війні.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми не виявили, що в Україні був геноцид", - сказав Мьосе.

Він зазначив, що команда вивчає докази, і є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" з приводу можливого геноциду.

В опублікованому сьогодні звіті комісії сказано, що росіяни вчинили цілу низку порушень міжнародного права в галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права, багато з яких рівносильні воєнним злочинам.

У звіті йдеться про напади на цивільну та енергетичну інфраструктуру, про умисні вбивства, випадки незаконного позбавлення волі, тортури, зґвалтування та інші форми сексуального насильства, а також про незаконне переміщення та депортацію дітей.

У комісії вважають, що хвиля атак російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру України може бути прирівняна до злочинів проти людяності, що потребує подальшого розслідування.

Комісія також зафіксувала невелику кількість порушень, вчинених українськими військовослужбовцями. У звіті йдеться про "імовірні невиборчі напади" і два інциденти, що кваліфікуються як воєнні злочини, коли російські військовополонені були застрелені, поранені та піддані тортурам.

Для складання цієї доповіді комісія відвідала 56 населених пунктів та опитала 348 жінок та 247 чоловіків. Слідчі оглянули місця руйнувань, могили, місця ув'язнення та тортур, а також залишки зброї, ознайомились з різними документами та звітами.