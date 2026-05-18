Меркель відповіла на ідею зробити її перемовником ЄС з Росією

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала європейських лідерів до прямих переговорів з РФ для завершення війни в Україні. При цьому вона відмовилась від ролі переговорника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Ексканцлерка дала зрозуміти, що не вважає себе належною кандидатурою на роль посередника. Вона зазначила, що російський диктатор Володимир Путін серйозно сприйматиме лише нинішніх лідерів країн ЄС.

При цьому Меркель висловила жаль через поточну міжнародну політику європейських держав.

"Я шкодую про те, що, на мій погляд, Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал", - сказала вона.

Колишня канцлерка Німеччини наголосила на необхідності збереження відкритих дипломатичних каналів. На її думку, ключовим фактором зараз є військове стримування разом із дипломатичною діяльністю.

Нагадаємо, Politico назвало серед потенційних кандидатів на роль переговорника з РФ Ангелу Меркель, президента Фінляндії Олександра Стубба та експрем'єра Італії Маріо Драгі. Водночас частина європейських політиків вважають попередні посередницькі зусилля ексканцлерки невдалими.

Раніше Україна та Німеччина виступили проти можливість залучення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, якого пропонував диктатор.

Проти його кандидатури виступила і голова дипломатії ЄС Кая Каллас. Вона заявила, що Шредер є "відомим лобістом російських компаній".

Німецькі ЗМІ пишуть, що переговорним варіантом є "дует" Шредера та чинного президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Прихильники цієї ідеї наголошують на дипломатичному досвіді Штайнмаєра та його участі в переговорах щодо Донбасу.