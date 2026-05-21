Іран відмовився вивозити збагачений уран

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї наказав не вивозити з країни запаси високозбагаченого урану. Про це Reuters повідомили високопоставлені іранські джерела.

Це одна з головних вимог США на переговорах про завершення війни між Іраном та Ізраїлем. За даними агентства, рішення Тегерана може ускладнити переговори з адміністрацією Дональда Трампа.

Ізраїльські посадовці раніше заявляли, що Трамп запевнив Єрусалим у вивезенні іранського урану за кордон у межах потенційної угоди.

"Позиція верховного лідера та консенсус усередині влади полягають у тому, що запаси збагаченого урану не повинні залишати країну", - заявив один зі співрозмовників Reuters.

У Тегерані побоюються, що передача урану зробить Іран вразливішим до нових атак США та Ізраїлю.

Тим часом, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу раніше наголошував, що війна не завершиться, доки Іран не позбудеться запасів збагаченого урану та не припинить підтримку проксі-угруповань.



За матеріалами - Reuters. Євроатлантична Україна