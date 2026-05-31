Росія розгортає свій аналог Starlink, ознак військового використання немає - Флеш

Росія розвиває проєкт супутникового інтернету, який має стати аналогом американської системи Starlink. На орбіту вже виведені 16 супутників "Рассвет" - але ознак їхнього військового використання не зафіксовано. Про це повідомив радник міністра оборони України та фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов на позивний "Флеш".

Starlink став важливим елементів сучасної війни. Якщо Росія зможе створити власну масову супутникову мережу, вона отримає додаткові можливості для захищеного зв'язку та управління військами. Водночас саме через стратегічне значення Starlink Україна запровадила обов'язкову верифікацію терміналів. Як з'ясувала LIGA.net, після війни це може створити юридичні проблеми для тисяч державних установ і військових підрозділів, які отримували обладнання без належного документального оформлення - більше читайте у розборі.

За словами військового, всі 16 супутників працюють у тестовому режимі. Для забезпечення безперервного та стабільного зв'язку необхідно щонайменше 200- 250 апаратів. У планах на найближчі роки запустити 300 а потім ще 700 супутників.

Наявні супутники можуть використовуватися для передачі даних у військових цілях. Однак через їхню невелику кількість таке застосування наразі є малоймовірним.

За даними військового, супутники РФ пролітають приблизно раз на добу над територією України.

"Теоретично ворог може вже встановити супутникові інтернет-термінали на Шахедах і спланувати атаку під час прольоту супутників, але я вважаю, що це занадто складно з організаційної точки зору, і поки на орбіті не буде достатньої кількості супутників для стабільного зв'язку, військового застосування не буде", - відзначив Флеш.

Він наголосив, що у разі появи такого застосування його можна буде виявити за супутниковим трафіком, розвідувальними даними або захопленими зразками техніки.

9 травня радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов розповів, що росіяни хотіли масово запускати морські дрони по Україні з 2026 року, але завадив Starlink.