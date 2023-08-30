Швейцарія долучилася до Реєстру збитків, завданих Україні через російську агресію

У середу, 30 серпня, Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про приєднання країни до Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії, створений Радою Європи у травні

Про це йдеться на сайті швейцарського уряду.

"Приєднання підкреслює підтримку Швейцарією людей, які постраждали від війни, і процес політичної реконструкції України, який Швейцарія ініціювала в широкому масштабі разом з українським урядом на Конференції відновлення України 2022 у Лугано", - йдеться у заяві уряду країни.

Реєстр збитків документуватиме докази та інформацію про збитки, завдані всім фізичним і юридичним особам внаслідок агресії Російської Федерації проти України.

В уряді зазначили, що база даних реєстру сприяє міжнародним зусиллям відновити справедливість щодо жертв військової агресії Росії проти України. Реєстр також сприятиме боротьбі з безкарністю та притягненню до відповідальності. Що відомо про Міжнародний реєстр збитків

17 травня 2023 року на саміті Ради Європи підписали декларацію про створення реєстру збитків для України. Відтоді 43 країни та Європейський Союз приєдналися або заявили про намір приєднатися до реєстру.

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич сказала, що "рішення створити реєстр збитків під егідою Ради Європи є історичним".

За її словами, "це допоможе жертвам зафіксувати їхні збитки та є життєво важливим для будь-якого механізму компенсації. Підтримане дуже великою коаліцією держав-членів і держав, що не є членами, а також ЄС, це одне з перших юридично обов'язкових рішень щодо притягнення Росії до відповідальності за її дії".

Реєстр збитків від російської агресії створено на початковий термін три роки, він діятиме в Нідерландах, а офіс-супутник буде розташовано в Україні.

Згодом кореспондентка Еспресо зі Страсбурга Тетяна Висоцька зазначила, що за декілька місяців громадяни України зможуть вносити до реєстру збитки та втрати, які вони зазнали від війни

За результатами дослідження Київської школи економіки, станом на кінець травня 2023 року через повномасштабне вторгнення Росії житловий фонд України зазнав збитків у розмірі понад $54 млрд.

У серпні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна збирає дані про завдані Росією збитки для Міжнародного реєстру, створеного у травні на саміті Ради Європи. За його словами, це черговий крок до створення механізму компенсації.