США оголосили про новий пакет допомоги Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен 29 серпня оголосив про додатковий пакет військової допомоги для України.

"Цей пакет містить важливі засоби, які допоможуть Україні на полі бою", заявив Блінкен, йдеться у повідомленні Держдепу.

Що включено до пакету загальною вартістю 250 млн доларів:

ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, обладнання для розмінування, Javelin та інші протитанкові системи і ракети, понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї, санітарні автомобілі, підривні боєприпаси для розчищення перешкод, а також запасні частини, послуги, навчання і транспортування.

"Щодня Росія продовжує вести жорстоку загарбницьку війну, в результаті якої загинуло багато мирних жителів України і мільйони людей стали вимушеними переселенцями. Напади на українські порти та зернову інфраструктуру спричинили волатильність цін на продовольчому та зерновому ринках, посилили голод... Росія розпочала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, виводячи свої війська з України і припиняючи жорстокі атаки. Доки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери залишатимуться єдиними з Україною стільки, скільки буде потрібно", - заявив Ентоні Блінкен.

Раніше президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові 24 мільярди доларів для надання підтримки Україні та іншим державам, на які вплинула війна Росії проти нашої країни. Нагадаємо, що у ЄС занепокоєні тим, що підтримка України з боку США може зменшитися на тлі виборчих перегонів, оскільки у Республіканській партії "зростає ворожість" щодо відправки зброї Україні.