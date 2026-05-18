США вчергове послабили санкції проти російської нафти

Міністерство фінансів США ще на 30 днів продовжило дію винятку із санкцій проти російської нафти, яка завантажена на танкери та перебуває в морі.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент у мережі X, передає "Європейська правда".

За словами Бессента, йдеться про тимчасову 30-денну загальну ліцензію, яка надасть "найбільш вразливим країнам" можливість купувати російську нафту, яка наразі застрягла в морі.

Глава Мінфіну США запевнив, що цей крок допоможе стабілізувати світові ринки.

"Це продовження забезпечить додаткову гнучкість, і ми будемо співпрацювати з цими країнами для надання конкретних ліцензій за потреби. Ця загальна ліцензія допоможе стабілізувати ринок фізичної нафти та забезпечити, щоб нафта досягла країн, які найбільше потребують енергоносіїв", - заявив міністр.

Про це рішення офіційно стало відомо лише за два дні після того, як Вашингтон відновив санкції проти російської нафти, не продовживши дію винятку.

Нагадаємо, йдеться про тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти, що перебуває у морі. Сполучені Штати вперше пішли на цей крок 12 березня у спробах пом'якшити дефіцит поставок нафти та врегулювати високі ціни, спричинені закриттям Іраном Ормузької протоки.

Термін дії цього дозволу закінчився 11 квітня. Згодом Мінфін США продовжив дію винятку до 16 травня.

Ці винятки викликали суперечки, особливо серед європейських союзників, які вважають санкції необхідними для позбавлення Росії доходів від продажу нафти та позбавлення Москви фінансування для війни в Україні.

Однак деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, звертались до США з проханням продовжити винятки із санкцій, оскільки війна з Іраном і майже повне закриття Ормузької протоки щодня позбавляють світові ринки мільйонів барелів нафти.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені щойно завершиться криза на Близькому Сході.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський висловлював нерозуміння тому, як США можуть знімати санкції з РФ.