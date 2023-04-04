США виділяють Україні військової допомоги на $2,6 млрд

Міністерство оборони США у вівторок оголосило про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на загальну суму 2,6 мільярда доларів

Ккритично важлива допомога Україні включає в себе надання більшої кількості боєприпасів для ПЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, а також протитанкових систем, стрілецької зброї, транспортних засобів для перевезення важкого обладнання та технічної підтримки, необхідної для зміцнення українських захисників на полі бою, на суму до 500 мільйонів доларів, повідомляє АрміяInform.

Крім того, Пентагон оголосив про надання значного пакета засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму 2,1 мільярда доларів США.

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