США виділяють Україні військової допомоги на $2,6 млрд

Міністерство оборони США у вівторок оголосило про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на загальну суму 2,6 мільярда доларів
Ккритично важлива допомога Україні включає в себе надання більшої кількості боєприпасів для ПЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, а також протитанкових систем, стрілецької зброї, транспортних засобів для перевезення важкого обладнання та технічної підтримки, необхідної для зміцнення українських захисників на полі бою, на суму до 500 мільйонів доларів, повідомляє АрміяInform.
Крім того, Пентагон оголосив про надання значного пакета засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму 2,1 мільярда доларів США.
У списку:
- додаткові ракети для ЗРК Patriot;
- додаткові боєприпаси для NASAMS;
- додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- близько 400 гранатометів та 200 тисяч снарядів;
- 11 тактичних машин для евакуації техніки;
- 10 мобільних ракетних комплексів c-UAS із лазерним наведенням;
- 9 протидронних систем, які встановлюються на легку бронетехніку;
- 61 паливозаправник;
- 3 радари для спостереження повітряних цілей;
- снаряди для «Градів»;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 мільйони набоїв до неї;
- вісім важких бензовозів та 105 бензовозів;
- броньовані мостові системи для подолання переправ.