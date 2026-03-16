Стармер анонсував зустріч із Зеленським найближчим часом

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що найближчим часом проведе зустріч із президентом України. Він наголосив, що війна на Близькому Сході не повинна дати переваг Росії.

Про це він сказав під час брифінгу 16 березня, присвяченого ситуації на Близькому Сході, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні вранці я зустрічався з прем'єром (Канади) Карні, і невдовзі зустрінуся з президентом Зеленським. Тому що життєво важливо, аби ми далі зосереджувалися на підтримці України. Не можна, щоб війна у Перській затоці дала переваги Путіну", - сказав Стармер.

Переговори Зеленського і Макрона у Парижі

Раніше ми писали, що президенти Франції Емманюель Макрон та України Володимир Зеленський зустрінуться у Парижі 13 березня.

За даними джерела телевізійної мережі в офісі президента Франції, зустріч двох глав держав пройде в Єлисейському палаці.

"Обидва лідери обговорять поточну ситуацію, підтримку Франції та європейських партнерів у захисті України, а також засоби посилення тиску на Росію, зокрема боротьбу з її "тіньовим флотом", - заявили в Єлисейському палаці.

Зеленський прибув до столиці Франції, де він зустрівся з французьким колегою Макроном.