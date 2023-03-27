У Китаї відреагували на плани Путіна розмістити у Білорусі ядерну зброю

У Китаї не задоволені наміром Росії розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін сказала, що ядерна війна не повинна бути розв'язана ні за яких обставин, передає Sohu.

"П'ятого січня минулого року лідери держав, які мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою, в якій говорилося, що неможливо виграти або вести ядерну війну. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики", - сказала вона.

Мао Нін сказала, що зараз усі сторони мають зосередити зусилля на дипломатичному врегулюванні "української кризи" та "спільно сприяти розрядці ситуації".

Російський диктатор Володимир Путін заявив про сховище для тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Сказав, що 1 липня "закінчиться будівництво" сховища.

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки не бачить жодних ознак, які вказували б на те, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Так у Пентагоні оцінили заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що Москва і Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.