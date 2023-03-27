В Угорщині схвалили вступ Фінляндії до НАТО

В понеділок, 27 березня 2023 року, парламент Угорщини остаточно схвалив вступ Фінляндії до НАТО. Цьому передували декілька місяців затягування ухвалення рішення.

Як повідомляє "Європейська правда", за ратифікацію протоколу про членство Фінляндії в НАТО проголосували 182 парламентарі зі 199 депутатів. Голоси проти віддали шестеро членів угорського парламенту.

Тепер від повноцінного членства в Північноатлантичному альянсі Фінляндію відділяє лише рішення парламенту Туреччини. Його мають ухвалити найближчим часом.

У травні 2022 року Фінляндія та Швеція заявили про намір вступити до НАТО. Тоді проти швидкої ратифікації протоколів виступала Туреччина, посилаючись на недостатню боротьбу цих країн з тероризмом.

Країни планували вступити в Альянс одночасно, проте тепер розглядається і інший варіант. Міністр оборони Фінляндії Мікко Савола заявив, що якщо Туреччина затягуватиме вступ Швеції до НАТО, то його країна приєднається до блоку одна.