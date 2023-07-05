Заколот Пригожина поглибив наявні лінії розлому у вищому військовому керівництві Кремля

Зникнення з поля зору представників вищого офіцерського складу пов'язаних з євгеном пригожиним, вказує на те, як невдалий заколот ватажка пвк "вагнера" став каталізатором розлому в російській спільноті національної безпеки, йдеться в черговому звіті на основі розвідданих Міноборони Великої Британії, передає УНН.

Генерал Сергій Суровікін, головнокомандувач Повітряно-космічних сил росії та заступник командувача російських військ в Україні, не з'являвся на публіці після заколоту "групи вагнера" 23-24 червня 2023 року.

Тим часом заступник міністра оборони генерал-полковник юнус-бек євкуров був відсутній на телевізійному виступі керівництва міністерства оборони 03 липня 2023 року.

Повідомлення про арешт суровікіна не можуть бути підтверджені, але влада, ймовірно, буде підозрювати його давні зв'язки з "вагнером", починаючи з його служби в Сирії з 2017 року, зазначають аналітики.

Аналогічно, євкуров був зафільмований під час розмови з ватажком "вагнера" євгеном пригожиним під час беззаперечного захоплення групою ростова-на-дону.

"Хоча на Заході суровікін відомий своєю жорстокою репутацією, він є одним з найбільш шанованих старших офіцерів у російській армії. Будь-які офіційні санкції проти нього, ймовірно, викличуть розбіжності. Підозра, що потенційно впала на старших офіцерів, підкреслює, як невдалий заколот пригожина погіршив наявні лінії розлому в російському товаристві національної безпеки", - йдеться у звіті.

Російський генерал, колишній командувач сил вторгнення в Україну, сергій суровікін був секретним VIP-членом "вагнера", згідно з отриманими документами, генерал мав свій реєстраційний номер у приватній компанії. Крім того, разом з генералом значиться щонайменше 30 інших високопоставлених російських військових та розвідників.