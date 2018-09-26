Дронам дали добро: Госавиаслужба упростила использование беспилотников

Дозволенная масса и высота полетов в основном отвечает запросам аграриев

Государственная авиационная служба Украины пересмотрела правила использования воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По сравнению с предыдущей версией документа увеличена максимально допустимая масса дронов, высота и дальность их полета, не требующие специального разрешения.

Как сообщил iAgro партнер юридической фирмы "Анте" Андрей Гук, Госавиаслужба сообщила, что учла предложения юристов изменить соответствующий приказ, которым установлены Правила использования воздушного пространства. Если ранее полеты без заявок и без разрешений были дозволены для БПЛА весом до 2 кг и на высоту до 50 метров в незапрещенных зонах, то сейчас вес дронов будет повышен до 20 кг, а высота - до 120 метров. Кроме того, если ранее максимальная дальность полета беспилотников ограничивалась 500 метрами, то теперь она ограничена лишь зоной видимости.

Андрей Гук отметил, что при разработке предложений для Госавиаслужбы юристы отталкивались от регуляции, которая существует на сегодня в Европейском Союзе, и под которую так или иначе Украина будет подводить и свои правила использования дронов. "Предлагаемые изменения в правила - более-менее сбалансированы: высота 120 метров и вес до 20 кг - не взяты из воздуха, а исходят из оценки рисков. Например, вертолет не может летать ниже 300 метров, поэтому для дрона 120 м - оптимальная высота, на которую ему можно подниматься без специального разрешения", - пояснил он.

"Для агробизнеса опубликованные правила - это вообще сказка!", - прокомментировал новость основатель компании "Dronе.UA" Валерий Яковенко, отметив, что новая редакция дает большие послабления для эксплуатации БПЛА в сельском хозяйстве. По его словам, высота использования дронов до 120 метров, при которой не нужно будет получать разрешений, - более чем достаточная для работы, и при этом есть возможность повышать коридор, заблаговременно забронировав воздушное пространство. Повышение веса БПЛА до 20 кг он также приветствовал, поскольку его компания активно использует беспилотники для опрыскивания полей, а эту технологию в этом году уже начали использовать несколько агрохолдингов.

Cервер Акимов, руководитель проекта "SmartDrones", рассказал iAgro, что его компания зачастую эксплуатирует дроны на высоте более 120 метров, но он не видит сложностей в этом ограничении. "У нас часто рабочая высота - 300-500 метров, когда проводится либо обмер полей, либо мониторинг посевов. Но единственное неудобство в таком случае - подача заявки на полеты за 10 дней, а тут все упирается в погодные условия, поскольку предугадать погоду на такой период - тяжело. Поэтому мы будем подавать несколько заявок, чтобы подгадать хорошую погоду", - пояснил он.

Андрей Гук также подчеркнул, что с принятием указанных изменений правил использования воздушного пространства регулирование применения беспилотников не закончится. Еще предстоит определить процедуру получения разрешения на использования воздушного пространства БПЛА, процедуру определения того, кто может быть внешним оператором дрона, какие беспилотники подлежат регистрации в реестре, а какие - в федерациях. "Поэтому сегодня говорить о том, что у нас уже есть правила эксплуатации БПЛА - рано, борьба еще впереди", - сказал он.

Юрист также отметил, что для агробизнеса большее значение имеют разрабатываемые правила эксплуатации дронов, поскольку в них будет урегулировано, как агрокомпании, которые используют БПЛА, будут получать разрешения на их эксплуатацию, или как им будет выделяться воздушное пространство над своими полями для полетов.

Кроме того, еще предстоит урегулировать, как компания-оператор услуг для агробизнеса или сам агробизнес будут выполнять требования безопасности, кто может быть пилотами дронов и будут ли они проходить обучение и сертификацию. "Но бизнес, с которым я общался, выступает за четкое регулирование всех вопросов, потому что правовой вакуум - это одна из глобальных проблем в авиационном праве касательно БПЛА. Правила направлены на то, чтобы кто попало не летал где ему вздумается, а этим занимался человек, который умеет оперировать дроном, и его можно идентифицировать, в том числе - в случаях нанесения ущерба", - сказал он.

Как сообщал iAgro, на сегодня в Украине эксплуатируется около 10 тыс. дронов, из которых около 2,5 тыс. - в сельском хозяйстве. Беспилотниками пользуются сельхозпредприятия с земельным банком 1 тыс. га и выше - начиная от этой площади их использование становится экономически оправданным. Если в 2016-2017 году дронами интересовались только крупные агрохолдинги с земельным банком от 50 тыс. га, то в 2018 году большинство запросов, связанных с БПЛА, поступают от предприятий с зембанком до 30 тыс. га.

Введенный с 1 июня Временный порядок использования воздушного пространства Украины существенно ограничивал использование дронов, и вызвал критику со стороны первого замминистра сельского хозяйства Максима Мартынюка, депутатов и участников рынка.

АГРОИНСАЙДЕР