Гройсман: строя новую Украину (The Wall Street Journal, США)

Мы добились больших успехов после революции достоинства 2014 года. Но многое еще предстоит сделать.

В ходе революции достоинства, которая произошла четыре года назад, украинцы установили контроль над собственным государством. Ситуация была ужасная: послереволюционным властям в наследство досталась слабая армия, столкнувшаяся с внешней агрессией, разбитые дороги, обветшавшая инфраструктура, не отвечающее требованиям здравоохранение и пустая казна. Решая проблему преобразования страны с целью ее превращения в современное и демократическое европейское государство, мы в короткие сроки стабилизировали экономику, и у нас уже два года подряд наблюдается рост валового внутреннего продукта. За последние четыре года для реформирования страны сделано гораздо больше, чем за все время после обретения Украиной независимости в 1991 году.

Мы продолжаем добиваться серьезных успехов. Выступая прошлым летом в Лондоне на конференции по украинским реформам, представители двух с лишним десятков европейских государств согласились с тем, что Украина достигла существенного прогресса в вопросах свободной торговли, прозрачности и в борьбе с коррупцией. Я в Лондоне говорил не только о прошлых достижениях, но и о наших приоритетных задачах на будущее, которые изложены в «Плане действий-2020», подготовленном моим правительством.

На прошлой неделе я представил ежегодный доклад, свидетельствующий о том, что мы выполняем данные обещания. Украинский парламент провозгласил «осень реформ», осуществив важнейшие изменения в области образования, здравоохранения и пенсионного обеспечения. Он принял новый закон, упрощающий приватизацию государственных предприятий. При поддержке наших зарубежных партнеров мы также готовим всестороннюю земельную реформу, концепция которой в ближайшее время будет выдвинута на публичное обсуждение. Одной из главных проблем Украины остается слабость наших институтов власти. Но мы, отвечая на требования нашего активного гражданского общества, проводим масштабные реформы в сфере государственных услуг.

В результате нам восемь кварталов подряд удается поддерживать положительные тенденции экономического роста. Когда я в 2016 году стал премьер-министром, нашей главной целью была стабилизация экономики. В 2015 году ВВП страны снизился на 17%, а уже в 2016 году мы обеспечили рост в 2,3%. По имеющимся оценкам, за 2017 год темпы роста составили 2,2%.

Благодаря усилиям нашего правительства улучшился инвестиционно-деловой климат. В 2017 году экспорт товаров в Евросоюз вырос на 20,6%, а прямые иностранные инвестиции составили в сумме 2,2 миллиарда долларов. На одной из наших регулярных встреч в Киеве с Американской торговой палатой более 80% представителей бизнеса заявили, что в 2018 году ждут роста своей деловой активности на Украине.

Теперь крайне важно сохранить и развить эти позитивные тенденции. Чтобы догнать по темпам роста ведущие страны нашего региона, нам надо вдвое увеличить средние темпы роста, доведя этот показатель как минимум до 5-7% в год. Я считаю, что мы сумеем достичь этой цели, поскольку Украина обладает привлекательными инвестиционными возможностями во многих областях, таких как сельское хозяйство, производство продуктов питания, промышленность, энергетика, транспорт и новые технологии. Многие компании выбирают Украину в качестве составного звена в своей глобальной цепочке поставок.

Огромное значение имеет укрепление у украинских политиков воли и желания продолжать реформы, а также противодействие нарастающей волне популизма перед выборами 2019 года. Поэтому, когда я говорю, что достигнутых успехов недостаточно, я имею в виду то, что процесс строительства нового украинского государства еще далек от завершения. И мы понимаем, что должны удвоить усилия в целях обеспечения устойчивого роста.

В качестве главного приоритета наше правительство рассматривает борьбу с коррупцией. Мы приняли новый закон, чтобы остановить незаконные обыски, сделать прозрачными многочисленные административные услуги и создать необходимые антикоррупционные институты. В этом году мы должны сформировать новый антикоррупционный суд, чтобы продемонстировать свою решимость в борьбе с правонарушениями.

Другие важнейшие приоритеты — это продолжение успешного процесса децентрализации, реформирование социальной сферы и энергетического сектора, что позволит Украине выйти на уровень энергетической независимости.

В этом году мы планируем осуществить грандиозные перемены в корпоративном управлении государственными предприятиями и активно осуществлять программу приватизации. Далее, украинский парламент начал рассмотрение пакета из 35 законов, которые должны обеспечить стабильный рост нашей экономики и привлечение инвестиций.

Мы хорошо понимаем, что украинцы недовольны, видя и переживая этот неспокойный период преобразований. Налицо усталость, есть множество разочарований. И как мы видели на примере других стран, этим вполне могут воспользоваться популисты. Но наша решимость улучшить жизнь народа Украины непоколебима. Вот почему, выступая недавно с речью в парламенте, я подчеркнул, что надо думать не о краткосрочной выгоде, а о будущем Украины, о том, что произойдет завтра, через год, через пять лет.

Мы продолжим борьбу за такое будущее. У Украины есть шанс стать более хорошим государством для своих граждан, более сильным партнером для зарубежных союзников и более привлекательным местом для инвесторов. И мы не можем упустить такую возможность.



Владимир Гройсман — премьер-министр Украины.