Из Польши на Украину должны хлынуть инвестиции после появления рынка земли (Rzeczpospolita, Польша)

По словам польского экс-министра экономики, украинская коррупция уже не такая страшная, как раньше

Когда на Украине отменят мораторий на продажу земли, предпринимателям в Польше стоит серьезно подумать над инвестированием и началом бизнеса в соседней стране, ведь Киев постепенно движется в направлении Евросоюза и создает все более приятные условия для экономической деятельности.

Об этом в интервью Rzeczpospolita (https://www.rp.pl/Wywiady/309059867-Po- uwolnieniu-rynku-ziemi-warto-myslec-o-inwestycjach-nad-Dnieprem.html) сказал бывший министр экономики Польши Яцек Пехота. По мнению Пехоты, отмена моратория на продажу земли в Украине станет сигналом не только для аграрного бизнеса, а вообще для любых фирм.

Он добавил, что речь идет не только о сельском хозяйстве. В целом, по его мнению, украинцам не хватает опыта работы на рынке Евросоюза, в европейском маркетинге и соответствию европейским стандартам. "Мы этот опыт получили. Теперь стоит им поделиться на разумных деловых принципах", - пояснил Пехота.