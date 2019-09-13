Северный поток - 2: ответный удар по "Газпрому" (S"uddeutsche Zeitung, Германия)

В соответствии с решением суда ЕС российский концерн не будет иметь преимущественный доступ к трубопроводу, имеющему большое значение.

Правительство Польши и Украина ликуют в связи с решением, которое также стало поражением для Еврокомиссии.

В своем приговоре Суд ЕС отменил решения Федерального сетевого агентства Германии и Еврокомиссии, которые разрешали российскому концерну "Газпром" преимущественное использование газопровода Opal, расположенного на немецко- польской границе. Согласно решению суда, "Газпром" может использовать максимум половину мощностей трубопровода.

Кроме того, суд ЕС в своем решении подчеркнул основополагающее значение солидарности в энергетической сфере ЕС. Польша и Украина ликуют в связи с приговором, который может фактически вынудить Россию и дальше транспортировать газ через Польшу и Украину. Однако решение может иметь и более далеко идущие последствия для энергетической политики в Европе. Предметом дела Т-883/16 было использование трубопровода Opal, который принимает в Грайфсвельде газ из трубопровода "Северный поток 1" (его оператором также является "Газпром") и прокачивает его на протяжении 470 км через Грос-Керис к югу от Берлина до границы с Чехией. Собственно, в соответствии с законодательством ЕС газопроводы должны быть принципиально открыты для всех участников рынка, а для новых трубопроводов могут все же действовать исключения.

Это как раз касалось введенного в эксплуатацию в июле 2011 года трубопровода Opal. "Газпром" и его немецкие партнеры BASF и E.ON Ruhrgas могли единолично пользоваться трубопроводом, но они имели право наполнять его только на половину мощности в 36,5 млрд. кубометров. "Газпром" мог использовать другую половину для продажи газа другим трейдерам - но, в соответствии с правилами ЕС, лишь по цене немногим выше себестоимости. "В этом Газпром не заинтересован", - говорит источник в отрасли. "Поэтому они предпочитали оставлять вторую половину без использования, нежели продавать свой газ другим".

Решение суда - поражение и для Еврокомиссии, и для немецкого правительства

"Газпром" потребовал предоставления больших мощностей - и успешно. В мае 2016 года Федеральное сетевое агентство проинформировало Еврокомиссию о том, что хочет разрешить Газпрому самостоятельно использовать мощности, выходящие за объем 50 процентов. В конце октября 2016 года Еврокомиссия дала согласие, вероятно, после лоббирования со стороны федерального правительства. По данным SZ, в последнее время "Газпром" использовал 85 процентов мощностей газопровода. На продажу газа "Газпромом" по трубопроводу Opal другим лицам "не обращают внимания и сегодня", отмечает инсайдер.

Польское правительство опасалось, что "Газпром" после увеличения объема используемых на дне Балтийского моря мощностей позднее будет прокачивать меньше газа через трубопровод "Ямал", идущий через Польшу дальше в Германию, в результате чего Польша потеряет транзитные доходы. Еще одно опасение связано с тем, что после окончания действия собственного договора о поставках газа с Москвой в 2022 году она будет получать меньше газа или вообще не будет его получать, потому что "Газпром" предпочтет прокачивать газ через "Северный поток" и Opal напрямую в Германию. Опасения были и у Украины, которая через трубопровод "Братство" пока что транспортирует российский газ в Европу - а договор с "Газпромом" истекает 1 января 2020 года.

Польша подала в Европейский суд иск на Еврокомиссию в начале 2017 года и потребовала отменить выданное Федеральным сетевым агентством Германии разрешение на расширение доступа "Газпрома" к трубопроводу Opal. Согласно позиции Варшавы, Еврокомиссия нарушила директивы ЕС относительно конкуренции на энергетическом рынке, а также закрепленный в статье 194 договора ЕС принцип солидарности в энергетической сфере. Этот дело приобрело еще большее значение, поскольку немецкое федеральное правительство встало на сторону Еврокомиссии.

Судьи подчеркнули солидарность Европы

Во вторник пять судей Европейского суда постановили отменить разрешение Еврокомиссии относительно расширения доступа "Газпрома" к газопроводу Opal с незамедлительным вступлением решения в силу. Важно обоснование: суд пришел к выводу, что вопреки утверждениям Комиссии были ограничены обязательства в энергетической сфере "не на основании исключительных ситуаций", таких как нехватка газа в результате природных катаклизмов или террористических атак. "Напротив, принцип солидарности обосновывает общее обязательство сторон ЕС и стран-членов... учитывать интересы других действующих лиц". Как ЕС, так и его страны-члены должны избегать решений, которые ограничивают "безопасность снабжения, экономическую или политическую жизнеспособность" других стран-членов ЕС. Хотя негативные последствия на страну в отдельном случае неизбежны, Еврокомиссия при выдаче разрешения по Opal в 2016 году не проверила ни основы энергетической солидарности, ни последствия для обеспечения снабжения Польши. Также Еврокомиссия практически не проанализировала то, какие последствия может иметь снижение объема газа в трубопроводах "Ямал" в Польше и "Братство" на Украине для энергетической политики Польши.

Федеральное сетевое агентство Германии формально призвало "Газпром" и его партнеров к исполнению решения суда и сокращению квоты в соответствии с решением. "Газпром" заявил: "Мы проведем проверку юридических и экономических последствий этого решения". Польский МИД назвал решение суда "большим успехом Польши". Министр энергетики Кшиштоф Тхужевский заявил, что "Газпром" вряд ли сможет будущей зимой прекратить транзит газа через Украину. Юрий Витренко из украинской газотранспортной компании "Нафтогаз" назвал решение суда "приятной неожиданностью". Он надеется, что это "знак постепенной смены позиции Европы по отношению к "Газпрому" и использованию Россией газа как инструмента политического влияния". 19 сентября "Нафтогаз" проведет переговоры с "Газпромом" в Брюсселе с участием Еврокомиссии о новом газовом соглашении с 2020 года. А 1 сентября Украина подписала договор о поставках американского газа, который должен будет пойти на Украину через Польшу.

Флориан Хассель