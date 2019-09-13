Северный поток - 2: постановление суда поможет Украине расстроить планы России (Bloomberg, США)

Путин хочет воспользоваться газопроводной системой для оказания давления на украинское правительство. Из-за недавнего решения европейского суда сделать это ему будет труднее.

Суд ЕС сорвал стратегический план России по ликвидации зависимости от Украины в вопросе перекачки газа в Европу. Это еще один зигзаг удачи для нового украинского президента Владимира Зеленского. Теперь у него намного более прочные позиции на трехсторонних переговорах по газу с Россией и ЕС, которые должны состояться в этом месяце. И для достижения этого важного результата не понадобились американские санкции против проекта "Северный поток - 2", который увеличит пропускную способность трубопроводов, проложенных на дне Балтийского моря.

Общий суд ЕС в Люксембурге во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, в соответствии с которым российский газовый экспортер "Газпром" получал возможность использовать более 50 процентов мощности трубопровода OPAL, идущего из Лубмина на севере Германии до Ольбернхау, что рядом с немецко-чешской границей. OPAL - это сухопутное продолжение российского газопровода "Северный поток 1", проложенного по дну Балтийского моря в 2012 году. В прошлом году по "Северному потоку - 1" в Германию было доставлено 58,8 миллиарда кубометров газа. Это больше его проектной мощности в 55 миллиардов кубометров, и это примерно 29 процентов от общего объема российского газового экспорта в Европу.

Если бы не решение ЕС от 2016 года, такие рекордные поставки были бы невозможны. Чтобы попасть к потребителю, газ должен пойти дальше от точки выхода на сушу, которая находится в северной Германии. Но в 2009 году ЕС разрешил строительство трубопровода OPAL на том условии, что "Газпром" сможет использовать лишь 50 процентов от его пропускной способности, составляющей 35 миллиардов кубометров газа. Энергетические правила Евросоюза требуют конкурентного доступа к трубопроводам. (А еще этими правилами ограничивается право поставщиков на владение инфраструктурой перекачки, из-за чего "Газпрому" принадлежит менее 50 процентов акций OPAL, а остальными акциями владеет немецкая "Винтерсхалл".)

В данном конкретном случае эти правила не имеют особого практического смысла. Никто больше не доставляет газ в точку выхода "Северного потока" возле немецкого города Грейфсвальд. Поставки становятся конкурентными лишь на сухопутном отрезке, и то ближе к концу трубопровода. Но из-за ограниченной пропускной способности "Газпрому" приходилось поднимать цены на газ из "Северного потока - 1", а это лишало конкурирующих между собой трейдеров стимулов снижать свои цены. В итоге потребители ничего не выигрывали от правил ЕС о конкуренции, и они были вынуждены платить за газ больше.

Европейская комиссия это понимала и разрешила "Газпрому" подать заявку на увеличение своей доли в OPAL. Как сообщает польская государственная нефтегазовая компания PGNiG, это позволило "Газпрому" увеличить перекачку газа по "Северному потоку - 1" дополнительно на 12,4 миллиарда кубометров. Это, а также усиление конкуренции с поставками СПГ с Ближнего Востока и из США, а в последнее время и из России - вот все это помогло этой осенью снизить европейские цены на газ до 10-летнего минимума.

Доступные сухопутные мощности позволяют России продолжать строительство нового трубопровода "Северный поток - 2", идущего параллельно "Северному потоку - 1". Против этого проекта выступают Соединенные Штаты. Вашингтон утверждает, что из-за "Северного потока - 2" Германия будет слишком сильно зависеть от поставок энергоресурсов из России, а "Газпром" сможет экспортировать газ в Европу в обход украинской трубопроводной системы советской эпохи, из-за чего эта страна, пользующаяся финансовой помощью Запада, лишится платы за транзит в размере трех миллиардов долларов. Германия эту критику игнорирует. Ей нужно как можно больше газа, поскольку она одновременно отказывается и от угля, и от атомных электростанций.

Но если по OPAL - продолжающей морской "Северный поток -2" сухопутной трубопроводной сети - нельзя перекачивать больше российского газа, тогда дорогостоящий морской трубопровод теряет всякий смысл. Это то слабое место, по которому PGNiG решила нанести удар.

Польская государственная компания преследует двоякую цель. Антироссийское правительство Польши находится в союзе с США. Оно пытается свести к нулю импорт газа из России. Но PGNiG также борется за повышение транзитных сборов для "Газпрома", не довольствуясь теми ничтожными 5,3 миллиона долларов в год, которые она получает в настоящее время. Поэтому в стратегическом плане компания заинтересована в сохранении транзита через Украину. По этой причине PGNiG оспорила решение Еврокомиссии в Общем суде ЕС.

"Поскольку "Газпром" лишился позиции монополиста в трубопроводе OPAL, он не сможет отказаться от транзита газа в Европу через Украину, по крайней мере, в предстоящие месяцы", - заявил вице-президент польской компании Мацей Возняк (Maciej Wozniak) после того, как суд вынес свое постановление.

В прошлом году Украина перекачала в Европу 86,8 миллиарда кубометров российского газа, но нет никакой гарантии, что после завершения строительства "Северного потока - 2" этот объем не уменьшится. Однако любые преграды на альтернативном маршруте вынудят "Газпром" (и его главного собственника - российское государство) сохранить транзит через Украину. Как раз этого Россия хотела избежать с начала будущего года, когда "Северный поток - 2" войдет в строй, а 10-летний контракт с Украиной на транзит закончится.

У Европейской комиссии есть два месяца на обжалование этого судебного постановления. Но даже если она решит пойти на апелляцию (а на постановление суда Еврокомиссия отреагировала весьма уклончиво), то сначала ей наверняка захочется переговорить с Россией и Украиной о будущем украинского транзита, пока в конце года не закончится срок действия транзитного соглашения. Переговоры состоятся в Брюсселе 19 сентября, и до принятия постановления по OPAL Россия хотела заключить временный контракт на короткий срок с низкой гарантией поставок. А Украина настаивает на новой сделке сроком на 10 лет с гарантированным объемом 60 миллиардов кубометров.

Постановление суда стало мощным ударом по российской позиции. Даже если ограничения по OPAL не сохранятся, "Газпром" не может быть уверен в том, что против него не введут новые ограничительные меры, поскольку правила ЕС о конкуренции очень неблагоприятны для компании. Из-за этих препятствий российскому поставщику будет труднее конкурировать с экспортерами СПГ. Украина нужна "Газпрому", чтобы поставки были стабильными и чтобы сохранить долю рынка. Компания вполне может избрать здравую коммерческую стратегию, даже если это не очень устроит президента Владимира Путина, предпочитающего использовать влияние России в энергетическом секторе для оказания давления на прозападное правительство Украины.

Если Россия пойдет на компромисс и заключит с Киевом и ЕС более выгодное для них соглашение, чем она планировала, Зеленский сможет записать на счет своей неоперившейся администрации крупную победу, не пошевелив при этом и пальцем. Одержав победу в суде, Польша, поддержанная Литвой и Латвией, сделала за него всю работу.

Леонид Бершидский

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