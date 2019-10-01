WSJ: в Вашингтоне идет борьба из-за Украины, а Путин радуется

Теперь уже всем известный телефонный разговор президента Трампа с новоизбранным президентом Украины не только спровоцировал расследования в рамках процедуры импичмента. В крайне поляризованном Вашингтоне он стал настоящим тестом Роршаха: большинство демократов говорят, что они считают этот разговор серьезным злоупотреблением властью, а большинство республиканцев говорят, что не видят в нем совершенно ничего предосудительного.

Правда, единственный человек, который, несомненно, видит в этом только выгоду, живет не в Вашингтоне, а в Москве. Это президент России Владимир Путин.

Телефонный разговор, в том виде, в котором он обнародован в приблизительной стенограмме, опубликованной Белым домом на прошлой неделе, а также поднявшаяся вокруг него шумиха, не могли не вызвать у Путина довольную усмешку. И на то есть несколько причин. Теперь мы знаем, что Трамп до этого разговора приостановил оказание военной помощи Украине, а затем, во время разговора, заявил, что Европа не очень-то серьезно относится к тому, чтобы помогать Украине или защищать ее.

Из-за того и другого украинцы лишь еще больше будут чувствовать свою уязвимость перед военным давлением со стороны России, а именно этого Путин и хочет. Россия не только захватила украинский Крым и аннексировала его в 2014 году, но и по-прежнему успешно контролирует районы восточной Украины, в которых хозяйничают дружественные ей силы.

Уязвимость Украины ощущается более отчетливо в той части разговора, в которой украинский президент Владимир Зеленский говорит Трампу, что Украина рассчитывает купить противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin), которые очень необходимы Украине, чтобы эффективнее противостоять нападению российской бронетехники. Трамп ракет не обещает, а вместо этого (и в этом - суть разговора) он говорит: "Я хотел бы, чтобы вы оказали нам услугу".

Затем президент просит Зеленского помочь разобраться в вопросе, который команда Трампа неоднократно поднимала: а не могли ли украинские власти что- то сделать, чтобы помочь демократам в период избирательной кампании 2016 года. Это неизбежно создает впечатление, что Украина представляет собой не столько жизненно важный интерес для национальной безопасности США, сколько является просто пешкой в грязном противостоянии политических сил в США.

Между тем, другая скандальная тема, озвученная в этом телефонном разговоре (которая фактически и спровоцировала расследование в рамках процедуры импичмента, запущенной демократами Палаты представителей), была затронута в той части, в которой Трамп пытается добиться помощи Украины в расследовании действий своего главного соперника-демократа, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Основное утверждение, к настоящему времени достаточно распространенное, заключается в том, что Байден настаивал на увольнении украинского следователя по коррупционным делам, чтобы тот не занимался делом нашумевшей украинской энергетической компании, которая взяла сына Байдена на работу в совет директоров с солидной ежемесячной зарплатой.

Фактически Байден требовал (и небезуспешно) уволить украинского прокурора на том основании, что тот не проявлял достаточной настойчивости в ведении коррупционных дел, и украинские чиновники заявили об отсутствии каких-либо доказательств нарушений со стороны старшего или младшего Байдена. Однако трудоустройство Хантера Байдена, безусловно, выглядит как сомнительный "расклад", в котором он воспользовался влиянием своего отца в стране, остро нуждающейся в благосклонности Америки.

А это, в свою очередь, подливает масла в огонь в том, что касается еще одного обвинения в адрес Украины со стороны России, утверждающей, что правительство этой страны безнадежно коррумпировано и неспособно эффективно управлять своими делами. Более того, один российская телекомментатор вскоре после публикации стенограммы телефонного разговора якобы заявил: "Вы все знаем, что Украина является символом катастрофы".

Поэтому Зеленский выглядит в этой ситуации как новичок без опыта, управляющий коррумпированной системой, втянутый в международную игру мощных держав, которую он не может контролировать. Наличие явных признаков того, что он должен оказать американскому президенту политическую услугу, чтобы получить от Вашингтона то, что нужно его стране, вредит ему - и, в свою очередь, идет на пользу Москве. Действительно, это способствует реализации цели Путина, стремящегося заставить Украину заключить соглашение на условиях Москвы.

При этом американские участники этого спектакля - два главных политических деятеля страны, обменивающиеся обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью накануне избирательной кампании, чрезвычайно полезны Путину, утверждающему, что западная демократия вряд ли является образцом идеального, эффективного управления, которому его народу надо стремиться подражать.

И это, в свою очередь, является ценным аргументом для Путина в то время, когда тысячи людей на улицах Москвы требуют больше демократии, протестуя против отказа властей допустить кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму.

Но, наверное, самым выгодным для Путина является следующее: его целью на протяжении многих лет было посеять раздор и вызвать раскол внутри США и тем самым ослабить позиции Америки внутри страны и на международной арене. На этом фронте (и благодаря скандалу, в центре которого оказалась Украина, и разворачивающейся сейчас борьбе по поводу импичмента) именно нынешние события идут ему на пользу.

Джеральд Сеиб

The Wall Street Journal (США)

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