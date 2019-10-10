Forskning (Норвегия): как кошки завоевали мир

Когда кот величественно возлегает на подоконнике, он ожидает, что ему будут поклоняться как божеству. А все потому, что нынешние коты - потомки кошек Древнего Египта.

Примерно за 10 000 лет до нашей эры человек начал выращивать зерно. Поля и запасы зерна привлекали множество мышей. А зернохранилище, полное крыс и мышей, в свою очередь становилось раем для кошек.

Фермерам не потребовалось много времени, чтобы понять, как полезно иметь кошек поблизости. Вероятно, кошки не были домашними, но они быстро стали достаточно ручными, чтобы начать держаться рядом с людьми. Это был первый этап приручения.

Исследования начались с кошачьих мумий

Клаудио Оттони (Claudio Ottoni) из Центра экологического и эволюционного синтеза при Институте биологических наук Университета Осло изучает доместикацию - то есть процесс приручения диких животных. Он исследует остатки ДНК из древних поселений, чтобы понять, как приручение животных сказалось на их эволюции и распространении.

Его исследования также важны для понимания нашей собственной ранней истории: в маленьком кусочке кости может быть море информации, если там найдется ДНК. Вместе с коллегой Оттони изучал также кошачьи мумии из Египта.

Там кошкам поклонялись как богам, и разумно предположить, что это могло сделать кошек популярными также и в других местах. Но так ли обстояло дело? Какова роль египтян в приручении кошки?

"Нас поразило, что мы действительно ничего не знаем о том, как кошка стала домашним животным. Исследований на ту тему очень мало", - рассказывает Оттони.

Оттони работает над сбором анализов и проб, касающихся древних кошек. Он изучил 350 кошачьих останков со всех уголков света - многие датируются несколькими тысячами лет до нашей эры.

Не все образцы одинаково хорошо сохранились, так что всего около 200 древних кошек сейчас в достаточно хорошем состоянии, но все-таки и они дали немало информации.

Исследователи делят диких кошек на пять популяций, и именно из африканской популяции, а также частично из ближневосточной произошла современная домашняя кошка.

Котище Первый

Первая находка, свидетельствующая, как мы любим кошек, была сделана на Кипре. Прежде там не было никаких следов кошек, иными словами, кто-то их туда привез. Первый известный нам домашний кот был похоронен вместе с человеком.

Захоронение датируется 7500 годом до н. э. Примерно в то же время население Кипра начало заниматься земледелием, что очень хорошо согласуется с теорией, почему кошек стали приручать.

Это древняя находка, но не исключено, что кот стал домашним еще намного раньше. Тем не менее по-настоящему популярной кошку сделали древние египтяне.

Одомашнивались несколько раз

"Впервые кошку одомашнили в регионе, который мы сейчас называем Ближним Востоком. Там приручили местных кошек, следы родства с которыми есть и у современных домашних котов. По материалам ДНК мы видим, что эта популяция расширялась по маршруту передвижений человека", - рассказывает Оттони.

Во второй раз приручили кошек из другой популяции - африканской. Это произошло в Древнем Египте, где котам поклонялись как богам. Самые ранние находки были сделаны в могилах, датируемых 3700 годом до н. э. И чем ближе к нашему времени, тем чаще коты возникают в искусстве или в виде мумий.

"Существует много кошачьих мумий, но нужно сильно постараться, чтобы получить разрешение исследовать их, - улыбается Оттони и продолжает: - К счастью, некоторые мумии несколько лет назад разрушились, и нам разрешили взять образцы".

Эти образцы оказались именно тем, что было нужно Оттони. Анализ дал неожиданный результат: современные коты - в большой степени потомки египетской популяции кошек.

Кошки следовали торговыми путями человека

Египетские кошки были популярны на протяжении всей римской эпохи, и они путешествовали вместе с людьми в качестве домашних любимцев или как помощники для ловли мышей и крыс. Поэтому останки древних кошек часто находят вдоль оживленных торговых путей.

Похоже, даже у викингов были кошки с египетскими корнями. Самое северное место, где были найдены кошачьи останки - это викингское поселение на берегу Балтийского моря под названием Ральсвик, которое находится в нынешней Германии. Тамошняя кошка была из египетской популяции.

При изучении современных кошек становится ясно, что они - потомки особей, прирученных в первую или вторую волну одомашнивания. В генах кое-кого из них есть следы других популяций, но в первую очередь они происходят от двух вышеназванных.

Одна из причин наличия следов других популяций в генах наших кошек - их не разводили, как других домашних животных. Они могли спариваться с дикими котами, так что отчасти остаются дикими.

Изменились гены, отвечающие за поведение

Большинство прирученных животных быстро обзаводились генетическими отличиями от диких предков. Люди начали довольно рано оказывать сильное влияние почти на всех животных, однако кошки - исключение.

"Изучая кошек, мы видим, что разница между дикими и домашними животными невелика. И генетически, и физиологически они довольно похожи. На самом деле только в наши дни стали появляться особые породы кошек, которые внешне отличаются друг от друга, с точки зрения истории это весьма новое явление. Вероятно, причина в том, что изначально у кошки была только одна полезная для нас черта: она ловила мышей и крыс. У собак же был целый набор качеств, которые можно было использовать: например, они помогали на охоте, возили сани и пасли скот".

Но кое-что отличает домашнюю кошку от дикой: речь об изменениях в генах, отвечающих за поведение. Возможно, это объясняет, почему потомки двух популяций настолько распространились, а остальные остались дикими.

Вероятно, изменения в этих генах были необходимы, чтобы кот стал домашним - или хотя бы довольно-таки домашним.

Кошки не стайные животные

Оттони выделает еще одну черту, из-за которой кошку непросто подчинить. Может быть, именно поэтому так трудно научить кота делать то, чего он сам не хочет?

"Кошки не стайные животные. Они охотятся и живут в одиночестве. Их по природе нелегко превратить в домашних животных. У стайных животных, например, собак, уже есть инстинкт иерархии и готовность к обучению, поэтому их легче приручить", - объясняет Оттони.

Как кот завоевал мир

Сегодня потомки кошачьих популяций с Ближнего Востока и из Египта встречаются на всех континентах мира, кроме Антарктиды. Исследования Оттони показали, что представители этих кошачьих популяций путешествовали вместе с людьми, и именно мы распространили их повсюду. Кроме того, Оттони обнаружил в их генах кое-что неожиданное:

"Один из первых образцов, которые мы изучили, был найден в Беренике в современном Египте. Это древние останки, но каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что этот конкретный кот был из индийской популяции. Мы ожидали, что он будет из африканской популяции, но ошиблись. Тем не менее это хорошо вписывается в нашу теорию, ведь город Береника имел торговые контакты только с Индией. Таким образом, мы подтвердили, что кошки путешествовали вместе с людьми. Когда мы смотрим, как распространялись по земле кошачьи гены, мы узнаем и о распространении генов людей!"

Оттони надеется, что исследования такого типа помогут лучше понять человеческую историю, а также расскажут, как мы влияем на эволюцию и экологию вокруг себя.

Элина Мелтейг