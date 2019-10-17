Где в Европе живут дольше всех (Statista, Германия)

Как показывает график, составленный на основании данных Евростата, дольше всех в ЕС живут шведы, французы, испанцы и итальянцы. Их средняя продолжительность жизни колеблется между 82 и 84 годами, сообщает Statista.

В Германии, Великобритании, Португалии, Дании, Финляндии, Нидерландах живут в среднем 80-82 года.

В Восточной Европе продолжительность жизни ниже, чем в Западной, - менее 80 лет.

А меньше всего в ЕС живут в Болгарии - 74,8 года.

По словам ученых, продолжительность жизни во многом зависит от питания, которое в средиземноморских странах обычно лучше. А негативное влияние оказывают такие факторы, как плохая экология, бедность, низкий уровень физической активности и постоянный стресс.