Ученые выяснили, в каких странах пенсионеры живут лучше всего (Business Insider, США)

Business Insider (США): ученые выяснили, в каких странах пенсионеры живут лучше всего

Natixis Investment Managers и CoreData Research сравнили разные страны по ряду критериев и выяснили, где лучше всего живется гражданам пенсионного возраста, пишет Business Insider.

Прежде всего исследователи руководствовались четырьмя показателями: материальное благосостояние, здоровье, качество жизни и финансирование при выходе на пенсию. На основании анализа этих областей составлен рейтинг из 44 стран.

Как выяснилось, лучше всего пенсионерам живется в Исландии. На втором месте - Швейцария. Норвегия заняла третью строчку. За ними следуют Ирландия, Новая Зеландия, Швеция, Дания, Канада, Австралия и Люксембург.