: Украина и геополитика ее "the" (Foreign Policy, США)

Геополитика, связанная с употреблением в английском языке определенного артикля перед словом "Украина" (The Ukraine). Всего три буквы (the), составляющие в английском языке определенный артикль, а также одна из песен группы Beatles вызывают грамматические споры, становятся причиной исторической травмы и экзистенциального кризиса в Киеве.

В среду во время конференции в Белом доме один из журналистов задал президенту такой вопрос: какую именно информацию насчет Джо Байдена (вероятного соперника Трампа на предстоящих выборах) он просил у украинского президента Зеленского? Напомним, что Зеленский по просьбе Трампа должен был найти эту информацию, причем журналист специально подчеркнул, что Трамп просил эту информацию, оказывая давление на Зеленского и заведя разговор о членах семьи Байдена во время своего телефонного разговора с Зеленским в июле. Напомним, что это был именно тот телефонный разговор, который стал поводом для начала процедуры импичмента. Уклоняясь от прямого ответа, Трамп сказал: "Почему только мы предоставляем большие деньги Украине?" (Трамп сказал "the Ukraine", то есть поставил перед названием этой страны определенный артикль - прим. перев). Его слова оказались не соответствующими действительности, причем по нескольким причинам.

Прежде всего, заявление Трампа противоречило фактам. Европейский Союз предоставил Украине более 16 миллиардов долларов в период с 2014 года, с того момента, когда Россия аннексировала Крым и совершила вооруженное вторжение на востоке Украины. А произошло все это после революции Евромайдана, которую сами украинцы называют "революцией достоинства". Но его заявление не соответствовало действительности еще и с точки зрения лингвистики, или, скорее, с точки зрения геополитики и лексикографии. Уже в течение 30 лет считается ошибкой называть страну Зеленского Украиной, используя при этом определенный артикль (the Ukraine). 24 августа 1991 года, за четыре месяца до развала Советского Союза, Украина заявила о своей независимости и приняла свою Конституцию. С того момента эта страна называется Украина (Ukraine), и не следует добавлять к ней определенный артикль.

Многие англоговорящие люди (возможно, большинство из них) не спешили осознать новую реальность. "Так много времени прошло с момента провозглашения независимости, что, по идее, больше людей должны иметь представление об этом", - сказал Марк Андричик (Mark Andryczyk), руководитель программ по изучению Украины в Институте Гарримана при Колумбийском университете. Однако не так просто избавиться от старых привычек. По словам Адриана Ивахива (Adrian Ivachiv), профессора экологии Вермонтского университета и специалиста по Украине, "в Соединенных Штатах все привыкли употреблять слово "Украина" с определенным артиклем (the Ukraine), и то же самое было с Советским Союзом, который традиционно называли Россией, хотя это была всего лишь одна из нескольких федеративных республик". По его мнению, в Соединенных Штатах и Канаде "сообщество эмигрантов следило за этой проблемой, поскольку для его членов важным был вопрос о том, получила ли Украина как таковая признание, или ее продолжают рассматривать как территорию, принадлежащую к Российской Империи, Советскому Союзу или Польше". Андричик сформулировал это проблему более жестко: добавление определенного артикля (the) к названию "Украина" является оскорбительным для украинцев, "потому что в этом проявляется колониальное наследие, а "Украина" воспринимается просто как какой-то регион".

Украинская журналистка Алена Гончарова (Olena Goncharova) изложила особенности этого этимологического оскорбления в серии статей под названием "Честная история" (Honest History), опубликованных в газете Kyiv Post. "Если сказать "the Ukraine", то это больше, чем грамматическая ошибка - это неправильная и неуважительная по отношению к Украине и украинцам форма. Добавление определенного артикля "the" предполагает не только то, что "Украина" - это не страна, а "составная часть или регион другой страны" - как Фенские болота в Англии (the Fens in England), Алгарве в Португалии (the Algarve in Portugal) или Хайленд в Шотландии (the Highlands in Scotland). Это также предполагает, что Украина - вассальное государство, колониальная территория, тогда как, на самом деле, "Украина больше не является частью какой-либо другой страны или империи. После многочисленных и тяжелых сражений за свое освобождение она стала независимым, унитарным государством", - подчеркнула она.

В 2019 году подобная точка зрения требует постоянной защиты, и именно поэтому Зеленский ответил на телефонный звонок Трампа в июле и именно поэтому, как считает Марк Андричик, так много эмоций содержится в этом маленьком слове. "С 1991 года Украина постоянно защищает свою независимость, и в один момент она даже находилась на грани того, чтобы ее потерять. Если бы ситуация с того времени была стабильной, если бы не было страха, связанного с возможностью потери независимости, этот вопрос не был бы столь важным", - отмечает Андричик. Впрочем, у Андричика насчет этой обычной ошибки имеются и более замысловатые подозрения: у нынешней путаницы есть, с его точки зрения, коварная "подкладка". "Я считаю, что у поп- культуры большие возможности, - сказал он. - Возьмем, к примеру, Пола Маккартни". Того самого Пола Маккартни? "Да. Всего одна строчка из песни группы Битлз "Вновь в СССР" (Back in the U.S.S.R) и слова: "Девушки Украины просто сводят меня с ума" (the Ukraine girls really knock me out)". Эти слова в течение полувека вводили в заблуждение поклонников этой группы. В таком виде это и закрепилось. Везде. Если бы он использовал сочетание "украинские девушки" (Ukrainian girls), то, возможно, этого вопроса вообще бы не было".

Если вы украинец и говорите по-украински (или вы русский и говорите по- русски), то подобный вопрос вообще не возникает. В украинском, как и в русском, нет определенного артикля. Поэтому украинцы не могут поставить "the" перед словом "Украина", даже если бы захотели это сделать (но они не захотят), поскольку никакого определенного артикля "the" в украинском нет (как нет и в русском, если на то пошло... вы видите, в чем проблема?). Но даже если в вашем языке нет недостатка в определенных артиклях, как, например, во французским или в немецком (le, la, les на французском; der, die и das на немецком), то нет необходимости использовать их, когда речь идет о вашей стране. Французы украсили название своей страны с помощью определенного артикля "la" - la France, - тогда как немцы, которые тоже имеют в своем арсенале артикли, решили не использовать их, когда речь идет о названии их страны, и поэтому говорят "Deutschland", а не "das Deutschland".

Как правило, англоговорящие люди не используют определенный артикль в названии стран. Вот несколько примеров: если вы направляетесь в Париж или в Берлин, то скажите ли вы другу, что собираетесь поехать в "эту" Францию (to the France) или в "эту" Германию (to the Germany)? Нет, вы этого не скажете. Конечно, есть несколько исключений. Мы ставим артикль перед названием тех стран, которые состоят из нескольких частей, как, например, это происходит в случае с Соединенными Штатами (the United States) и с Багамами (the Bahamas). Кроме того, мы используем артикли, когда речь идет об определенных географических регионах, независимо от того, являются ли они странами, или нет, как в примере Гончаровой: Фенские болота в Англии (the Fens in England), Алгарве в Португалии (the Algarve in Portugal) или Хайленд в Шотландии (the Highlands in Scotland), не говоря уже о Конго (the Congo), Судане (the Sudan) или о Среднем Западе в Соединенных Штатах (the Midwest).

Нет никакого вреда, если мы называем прибрежную болотистую местность в Англии Фенскими болотами или называем Индианаполис городом на Среднем Западе (a city in "the Midwest"). Однако у некоторых из подобного рода региональных названий имеются весьма значимые исторические ассоциации. Например, если сегодняшнюю Республику Конго (Republic of the Congo) и Демократическую Республику Конго (Democratic Republic of the Congo) назвать "the Congo", то это заставит вспомнить о короле Леопольде II, который безжалостным образом эксплуатировал Бельгийское Конго и народ этой страны в конце XIX и начале XX века. Если мы говорим "the Sudan", то это служит напоминанием о британской колонизации в начале XX века обширного региона, расположенного к югу от Сахары. А если сказать "the Ukraine", то преднамеренно или случайно в этом проявляется отношение к этой независимой нации как всего лишь к территории. Но ведь это вполне в стиле Кремля.

Однако часть проблемы, связанной с представлением об Украине как о независимом государстве, объясняется еще и тем, что ее название происходит от украинского слова "окраина" или "пограничная область". Поэтому можно понять человека, который говорит "the Ukraine", если речь идет о посещении "пограничного района". Однако сомнительно, что американцы знакомы со всеми этими доисторическими значениями. Более того, до сих пор ведутся споры о происхождении слова "Украина"; некоторые специалисты считают, что оно произошло от слова "краина", то есть "страна" - и тогда, по логике, "у- краине" означает "в моей стране". Однако здесь, по мнению Ивахива, мы можем нарваться на лингвистическую минную растяжку, в которую могут попасть даже украинцы, если не будут внимательны.

"Среди украинцев ведутся похожие споры по поводу того, как следует говорить: "Я еду в Украину" или "Я еду на Украину", - сказал он. - Последний вариант будет иметь территориальные коннотации - я еду на территорию Украины (the Ukraine), тогда как первый вариант предполагает наличие национального государства с формальными границами, где вас еще и проверят с пристрастием, зачем вы туда приехали (а это в большей мере соответствует современной ситуации)".

Если русский или украинец скажет "Я еду на Украину", то у него могут иметься враждебные намерения. Вот почему президент Украины, рассчитывающий получить "джавелины" от американского президента, - даже если сам Трамп стремится завладеть определенными компроматными "боеприпасами" и использовать их против своего политического соперника, - может не обратить внимание на грубую ошибку, когда нынешний американский президент в своих выступлениях или на своей странице в Twitter ставит перед Украиной определенный артикль.

Однако большинство украинских политиков, журналистов и просто лоялистов в отношении установившейся после Майдана народной власти настроены не столь оптимистично. По их мнению, употребление в английском языке слова "Украина" без артикля не является просто косметическим вопросом - это вопрос экзистенциональный и, проще говоря, оправданный. "Речь идет не о том, что мы просто придумали эту историю и теперь пытаемся навязать ее всему миру, - сказал американский украинец и географ Роман Цибривский (Roman Adrian Cybriwsky), который в 2014 году выпустил книгу об украинской столице, название которой издатель хотел дать в той транскрипции, которая существовала до 1991 года, то есть "Киев". Он считал, что эту книгу читатель вообще не сможет найти, если назвать ее "Кыив" (Kyiv). Было принято компромиссное решение, и книга получила название "Кыив, Украина". "Так было в течение длительного периода времени, многих веков, при жизни многих поколений", - подчеркнул он.

Лизл Шиллингер

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции